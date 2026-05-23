来週の『風、薫る』“りん”見上愛、“千佳子”仲間由紀恵の手術に立ち会う
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第9週「夕映え」が5月25日〜5月29日に放送される。
【写真】執刀する医師の今井（古川雄大）『風、薫る』第41回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第41回（5月25日放送）あらすじ
りんは、千佳子（仲間由紀恵）の手術前日、彼女の病室で、一晩を過ごすことにする。迎えた手術当日、医師の今井（古川雄大）の手術介助を手際よく行う看病婦のフユ（猫背椿）の姿を見て、りんは心動かされる。
そして千佳子からは思わぬ言葉をかけられる。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】執刀する医師の今井（古川雄大）『風、薫る』第41回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第41回（5月25日放送）あらすじ
りんは、千佳子（仲間由紀恵）の手術前日、彼女の病室で、一晩を過ごすことにする。迎えた手術当日、医師の今井（古川雄大）の手術介助を手際よく行う看病婦のフユ（猫背椿）の姿を見て、りんは心動かされる。
そして千佳子からは思わぬ言葉をかけられる。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。