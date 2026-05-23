【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第15話「パトランの決断」あらすじ パトランはギャバンになれるのか？
“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】（※「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字をとって付けられたプロジェクト）の第1弾となる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の第15話「パトランの決断」が24日に放送される。
【動画】【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第15話「パトランの決断」予告
多元地球Α0073で、謎の連続ビル爆破事件が発生。ギャバンの試験を順調に突破するパトラン（声：子安武人）は、この調子で事件も解決し、大手柄を立てようと燃える。さっそく現場に向かうと、捜査一課だけでなく、資料課の怜慈（長田光平）と大佐（松永有紘）もなぜかいて…。
そんなとき、犯人から新たな爆破予告が。犯人も爆弾も見つからないままタイムリミットが迫るなか、パトランは“ある決断”をする…！
【動画】【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第15話「パトランの決断」予告
多元地球Α0073で、謎の連続ビル爆破事件が発生。ギャバンの試験を順調に突破するパトラン（声：子安武人）は、この調子で事件も解決し、大手柄を立てようと燃える。さっそく現場に向かうと、捜査一課だけでなく、資料課の怜慈（長田光平）と大佐（松永有紘）もなぜかいて…。
そんなとき、犯人から新たな爆破予告が。犯人も爆弾も見つからないままタイムリミットが迫るなか、パトランは“ある決断”をする…！