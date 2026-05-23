＜オークス＞武豊の“不機嫌”が話題に…アランカールに危険信号？“雨マーク消滅”で追い風受ける有力馬は
今週末は東京競馬場でオークスが開催される。週明け当初は、週末にかけて雨マークが並び、馬場悪化の懸念もあったが、22日時点で東京競馬場周辺は曇りの予報に。レースは良馬場で行われることになりそうだ。
◆道悪回避ならスターアニスに追い風？
オークスの舞台となる東京芝2400mは、3歳牝馬にとって過酷な設定。未知の距離に加えて、道悪での開催となれば、大荒れの雰囲気が漂ってもおかしくなかったが、どうやら今年は堅く収まりそう。
特に良馬場ならその恩恵を受けそうなのが、桜花賞馬のスターアニス。ただでさえ距離不安がささやかれているスターアニスにとって、自慢のスピードが削がれる可能性がある道悪だけは避けたかったはず。二冠達成に向けて、不安が一つ減ったことは歓迎すべきだろう。
◆オークスで浮上する“馬体重の壁”
一方で、もう一つ気になるデータがある。それがオークスにおける“馬体重の壁”だ。
春の牝馬クラシックでたびたび話題になるのが、「桜花賞は馬格のある馬が、オークスはやや小ぶりな馬が強い」というもの。実際、過去10年の桜花賞（2017〜26年）とオークス（2016〜25年）における、勝ち馬の平均馬体重を比べると、桜花賞馬の470kgに対し、オークス馬は463kg。顕著ではないものの、一定の傾向が出ていることは間違いない。
さらにさかのぼって1986年以降の過去40年間のオークスを馬体重別で見ると、もっとも勝ち鞍が多いボリュームゾーンは460kg台の中型馬だった。続いて470kg台も好成績を残しているが、480kg台以上になると一気に好走する確率は下がっている。
【オークス当日馬体重別成績、1986年以降】
※（）内は左から勝率、連対率、複勝率
〜428kg：7-4-7-117（5.2％/8.1％/13.3％）
430kg台：5-6-7-73（5.5％/12.1％/19.8％）
440kg台：6-6-4-107（4.9％/9.8％/13.0％）
450kg台：5-4-6-106（4.1％/7.4％/12.4％）
460kg台：10-10-5-70（10.5％/21.1％/26.3％）
470kg台：6-4-7-62（7.6％/12.7％/21.5％）
480kg〜：2-5-4-82（2.2％/7.5％/11.8％）
このデータを見る限り、480kg以上の大型牝馬は少し評価を下げたくなる。ちなみにオークス馬の最高馬体重は、2006年のカワカミプリンセスで当日484kgだった。
つまり、過去40年間で当日484kgを超える馬体重で出走した馬は58頭いたが、【0-4-4-50】と全滅していた。この中には単勝オッズ一桁台の上位人気馬も9頭いたが、そろって戴冠を逃している。
今年も484kgの壁を超える馬がいれば軽視したいところ。人気どころではドリームコアやエンネあたりが500kg以上での出走が濃厚だ。前者は東京コースで3戦3勝、後者もデビュー2戦目のフローラSで2着に入っており、どちらも素質は高い。しかし、オークスに限っていえば押さえまでか。
◆スターアニスの体重は…
そしてもう1頭、やはり気になるのがスターアニスである。道悪という不安要素は回避できそうだが、この馬は桜花賞を480kgで走っていた。
木曜日に発表された調教後の馬体重は484kg。東京競馬場への輸送も控えており、おそらく壁を超えることはないだろう。
◆馬体維持に不安が残るアランカール
さらにもう1頭、スターアニスらとは異なり、馬体の維持という点で不安を抱えているのが、3〜4番人気が予想されているアランカールだ。
同馬は1800mでデビューしたことから、もともとマイルではなく中距離適性が見込まれていた。2戦目以降は桜花賞を見据えて、1600mを走っているが、2400mへの距離延長を味方につけられる数少ない1頭として注目度は高い。
母シンハライトは10年前のオークス覇者であり、父エピファネイアも距離が延びてこその種牡馬。その鞍上に名手・武豊騎手が跨るとなれば、桜花賞5着からの巻き返しも十分可能だろう。
◆道悪回避ならスターアニスに追い風？
オークスの舞台となる東京芝2400mは、3歳牝馬にとって過酷な設定。未知の距離に加えて、道悪での開催となれば、大荒れの雰囲気が漂ってもおかしくなかったが、どうやら今年は堅く収まりそう。
◆オークスで浮上する“馬体重の壁”
一方で、もう一つ気になるデータがある。それがオークスにおける“馬体重の壁”だ。
春の牝馬クラシックでたびたび話題になるのが、「桜花賞は馬格のある馬が、オークスはやや小ぶりな馬が強い」というもの。実際、過去10年の桜花賞（2017〜26年）とオークス（2016〜25年）における、勝ち馬の平均馬体重を比べると、桜花賞馬の470kgに対し、オークス馬は463kg。顕著ではないものの、一定の傾向が出ていることは間違いない。
さらにさかのぼって1986年以降の過去40年間のオークスを馬体重別で見ると、もっとも勝ち鞍が多いボリュームゾーンは460kg台の中型馬だった。続いて470kg台も好成績を残しているが、480kg台以上になると一気に好走する確率は下がっている。
【オークス当日馬体重別成績、1986年以降】
※（）内は左から勝率、連対率、複勝率
〜428kg：7-4-7-117（5.2％/8.1％/13.3％）
430kg台：5-6-7-73（5.5％/12.1％/19.8％）
440kg台：6-6-4-107（4.9％/9.8％/13.0％）
450kg台：5-4-6-106（4.1％/7.4％/12.4％）
460kg台：10-10-5-70（10.5％/21.1％/26.3％）
470kg台：6-4-7-62（7.6％/12.7％/21.5％）
480kg〜：2-5-4-82（2.2％/7.5％/11.8％）
このデータを見る限り、480kg以上の大型牝馬は少し評価を下げたくなる。ちなみにオークス馬の最高馬体重は、2006年のカワカミプリンセスで当日484kgだった。
つまり、過去40年間で当日484kgを超える馬体重で出走した馬は58頭いたが、【0-4-4-50】と全滅していた。この中には単勝オッズ一桁台の上位人気馬も9頭いたが、そろって戴冠を逃している。
今年も484kgの壁を超える馬がいれば軽視したいところ。人気どころではドリームコアやエンネあたりが500kg以上での出走が濃厚だ。前者は東京コースで3戦3勝、後者もデビュー2戦目のフローラSで2着に入っており、どちらも素質は高い。しかし、オークスに限っていえば押さえまでか。
◆スターアニスの体重は…
そしてもう1頭、やはり気になるのがスターアニスである。道悪という不安要素は回避できそうだが、この馬は桜花賞を480kgで走っていた。
木曜日に発表された調教後の馬体重は484kg。東京競馬場への輸送も控えており、おそらく壁を超えることはないだろう。
◆馬体維持に不安が残るアランカール
さらにもう1頭、スターアニスらとは異なり、馬体の維持という点で不安を抱えているのが、3〜4番人気が予想されているアランカールだ。
同馬は1800mでデビューしたことから、もともとマイルではなく中距離適性が見込まれていた。2戦目以降は桜花賞を見据えて、1600mを走っているが、2400mへの距離延長を味方につけられる数少ない1頭として注目度は高い。
母シンハライトは10年前のオークス覇者であり、父エピファネイアも距離が延びてこその種牡馬。その鞍上に名手・武豊騎手が跨るとなれば、桜花賞5着からの巻き返しも十分可能だろう。