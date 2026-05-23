産業革命によって大量生産品が世界にあふれた19世紀末、人々が本物の美しさを求めた時代に登場した一人のフランス人工芸作家がいた。ジュエリー芸術では「近代宝飾の革命児」、ガラス工芸では「光の魔術師」と評され、二刀流で世界を魅了したルネ・ラリックである。

その貴重な作品の数々を鑑賞できる「ルネ・ラリック展」が、金沢市の国立工芸館で開催されている。

この展示会のアンバサダーを務めるのが、1990年代に「シノラーファッション」で一世を風靡した篠原ともえさんである。

国際的デザイナー・アーティスト 篠原ともえがアンバサダーに就任

国際的なデザイナー・アーティストとして活躍する篠原ともえさん。今回の展覧会でアンバサダーに就任した。

1990年代にカラフルな衣装とアクセサリーを身にまとい歌手として活躍した篠原さんだが、その明るいキャラクターとともに「シノラーファッション」は社会現象となり、日本の“かわいい文化”を盛り上げる大きな火付け役となった。

最近では、歌手の松任谷由実さんや嵐のコンサート衣装のデザインを担当し、現在は世界的な広告賞も受賞するなど、国際的なデザイナー・アーティストとして第一線で活躍している。

国立工芸館・唐澤昌宏館長（2026年3月当時）「堅苦しくない方が良くて、でも、しっかりと美術も分かってという中で、（篠原さんは）ぴったりでした」

篠原さん自身もプライベートで石川県をたびたび訪れていたこともあり、「すてきなご縁があってうれしい」と喜びを表している。

ラリックとは何者か ジュエリーからガラスへ、革新の軌跡

ラリックの代表作のひとつ、ブローチ「翼のある風の精」。エナメル（七宝）と大小のダイヤモンドが施されている

ラリックの名声が最初に世界に知れ渡ったのは、ジュエリーの分野だった。代表作のひとつが、「ブローチ 翼のある風の精」だ。

翼部分には七宝と呼ばれるエナメルと大小のダイヤモンドが施されており、彫刻にも精通していたラリックならではの優美な身体表現と独自のジュエリー表現が見事に融合された作品である。

篠原さんは、この作品を目にして「存在感がありますね」と感嘆した。

篠原ともえさん「ドレスの裾がまるで舞っているように風を表現しているんですよね。絵のようなんだけど立体で表現されていて、着けていると女性たちもパワーをもらえるようなジュエリーだったんじゃないかな」

普通のジュエリーが貴重な宝石の希少性を重んじる時代にあって、ラリックが際立っていたのはデザインそのものの素晴らしさだった。

そのラリックは1900年のパリ万博でグランプリを受賞し、近代宝飾界の革命児として名声の頂点を極める。

しかし、その栄光の時代に突如として陰りが差し込む。19世紀末から20世紀の頭にかけて、美術様式がアール・ヌーヴォーからアール・デコへ、わずか20年から30年の間に移行したのだ。

「簡単に言うと、曲線から直線になるんですね」と唐澤さんは説明する。

ラリックはジュエリーを作って注目されたあとに、ちょっと下火になってきた。そこでラリックが次に挑戦したのが、ガラスの世界だった。

装飾香水瓶が大ヒット ガラス工芸で「光の魔術師」として再び世界へ

ラリックのガラス工芸作品、装飾性豊かな香水瓶。大ヒットの理由が凝縮されている

ガラスの世界に転じたラリックが最初に大きな成功を収めたのは、香水瓶だった。展示作品のひとつ「4匹のセミ」と名付けられた香水瓶は、一見して斬新な印象を与える。

国立工芸館・唐澤昌宏館長（当時）「シンプルな香水瓶というのは巷にいっぱいあるんですけども、非常にデコラティブな、装飾性豊かな香水瓶を作った。それによって使ってみたいという気持ちと、この瓶もほしいという気持ちになりますよね」

パッケージ自体が欲しくなるという消費者心理を、ラリックはすでに19世紀末から20世紀初頭に体現していたのである。

こうして近代宝飾の革命児は、ガラス芸術においても「光の魔術師」として再び世界を魅了していく。

「光を閉じ込めたかった」 花瓶 オランが篠原さんの心を捉える

ルネ・ラリック作、「花瓶 オラン」（1927年）。光の角度によって青白く、あるいは琥珀色に色が変化するオパルセントガラスが使われている。

デザイナーとしての鋭い目を持つ篠原さんが、展覧会の中で特に見てほしいと強調したのが、花瓶 オランだ。1927年の作品で、地中海の光を浴びて育つ大輪のダリアを閉じ込めた光の造形であり、港町の名から名付けられた。

この作品最大の特徴は、オパルセントガラスと呼ばれる素材にある。光の角度によって青白く、あるいは琥珀色に変化するこのガラスによって、外側と内側で見える色がまったく異なる。

実際に作品の前に立った篠原さんは「一緒に回ると様々な色に見える」と興奮を隠せない様子だった。青、紫、緑--角度を変えるたびに七色に輝く、まさに虹色の表情を見せる。

篠原さんはこの作品について、「一目見たときに、これは光を閉じ込めたかったんだろうなって思ったんですよ。みんなの生活の中に美しさを響き渡らせたいっていう熱意を感じますよね」と語り、ラリックの創作意図に深く共感を示した。

石川の繊維でドレスを創作 創作期間3か月、200パーツへのこだわり

篠原さんは、「私もルネ・ラリックのように作品を作りたい」と一念発起し、この花瓶から着想を得てドレスを制作した。

そのこだわりは細部にまで宿っている。ダリアの花の厚みを表現するために取り入れたのが、ラリックが生まれ育ったフランスの「ブティ」というキルトの技法。この技法を用いて200パーツを手作業で仕上げた。

石川県能美市の繊維メーカー「コマテックス」に篠原さんが直接訪れ、ドレスの生地を選んだ。

さらに、ドレスに使用する生地は「繊維王国石川」で織り上げられたものを使用した。

篠原さんは能美市の生地屋を実際に訪れ、「縦糸と横糸の縮む糸を配合しながらオリジナルで作っているテキスタイル」を選んだという。

「触ったときに和を感じる、その土地でしかできない生地というのを作り続けている」と、石川の繊維技術への敬意を示した。

ラリックのガラス工芸と、繊維王国・石川の織物技術。時代も素材も異なる二つの美が、篠原さんのドレスの中でひとつに結びついた。

完成したドレス 「篠原花瓶」が会場に登場

完成したドレスを身に纏った篠原さんが、花瓶 オランの前で撮影に臨む。

創作期間3か月を経て完成したドレスは、純白の生地の上に大輪のダリアが咲き誇る。「このオランという作品はダリアの花の部分が膨らんでいて、この立体感をドレスで表現したいと思ったんです」と篠原さんは語る。

360度どの角度から見ても、花瓶 オランの美しさと立体感が再現されている。

記者会見の場では、純白のドレスに咲き誇る大輪のダリアが、光の角度によって次々と表情を変え、記者たちを虜にしたという。

さらに篠原さんは、国立工芸館を舞台に花瓶 オランの前でのフォトセッションにも臨んだ。ラリックと篠原さんが、時代を超えて同じ空間の中で共演を果たした場面だった。

国立工芸館の「ルネ・ラリック展」は6月14日(日)まで開催されている。ジュエリーからガラスへ、様式の変遷をも乗り越えて二度にわたり世界を魅了した一人の工芸作家の、貴重な作品を石川で直接目にできる絶好の機会だ。

篠原ともえさんはアンバサダーとして来場者に向け、「この会場にお越しになった皆さんが、じっくりと作品と目を合わせて心輝くひとときをお過ごしいただけたらとってもうれしいです」とメッセージを送っている。