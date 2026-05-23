「やめたいのにやめられない人」の特徴・ワースト1
ダメだとわかっているのに飲み過ぎ、食べ過ぎをやめられない。いつもスマホを見てダラダラ……怠惰な生活から抜け出せない。「私の人生、このままでいいのか？」と感じる人におすすめなのが、書籍『私たちはなぜ「やるべきこと」をやれないのか、「やめたいこと」をやめられないのか』（キム・ソクチェ著／岡崎暢子訳）だ。本書の発売を記念して、ライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）
記憶をなくすほどお酒を飲んでしまう。でもやめられない…
「鍵がない」
マンションの入り口で、しばらく立ち尽くしていた。
その日は、定時で仕事を切り上げて、職場の気の合う人たちと飲みに行った。立ち飲みだったせいか、いつもより酔いが回るのが早かった。
楽しくて、もう一杯、もう一杯と続けているうちに、4時間が経っていた。
最寄り駅まで送ってもらい、別れたところまでは覚えている。
財布はある。スマホもある。
ないのは、鍵と記憶だけだ。
結局、朝まで時間をつぶし、住人が出てくるのを待つしかなかった。
特徴ワースト1：快楽のアクセルのせいで、「やめよう」というブレーキが壊れている
神経内科専門医として脳科学分野の第一線で活躍するキム・ソクチェ氏は、著書『私たちはなぜ「やるべきこと」をやれないのか、「やめたいこと」をやめられないのか』でこう述べている。
本書によると、脳の中には、快楽や報酬を感じると「今すぐやれ」と指令を出す部位がある。
楽しいことや気持ちいいことが起こりそうになると、「今すぐ」のスイッチが入る。
一方で、脳内には、「待て」「やめろ」と止めるブレーキの役割を持つ部位もある。
このブレーキは、失敗や後悔をきっかけに「これはやめておこう」と学習することで働く。
しかし、強い報酬を何度も繰り返すと、このブレーキは次第に弱くなり、その学習も機能しなくなる。
その結果、脳は「次こそは大丈夫だ」と期待するばかりで、同じ行動を繰り返してしまうのだ。
「やめたいのにやめられない」のは意志のせいではなく、「脳の問題」
20代の頃は、自宅の廊下で寝ていたこともあったし、財布を駅のトイレに置き忘れたこともあった。それでも財布は戻ってきたし、二日酔いで寝込むこともなかった。
ダメージがないから、懲りない。
結局締め出しを食らった次の花金には、また飲みに出かけていた。
でも、最近、飲んだ翌日のパフォーマンスが、目に見えて落ちるようになった。だるさや集中力の低下。そのコストが、楽しさを上回っていく。
そうした「失敗」が積み重なって、ようやく「ほどほどにしろ」という脳の回路が育ってきたように思う。
本書の中で、著者キム・ソクチェ氏は、「やめたいのに、やめられないのは、意志の問題ではなく、脳の問題だ」と断言する。
本書は、「やめられない行動」を生む脳の仕組みと、その抜け出し方を具体的に示してくれる。
衝動の正体がわかれば、行動は変わっていくはずだ。
（本稿は『私たちはなぜ「やるべきこと」をやれないのか、「やめたいこと」をやめられないのか』に関する特別投稿です）