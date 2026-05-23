◆米大リーグ ブルワーズ―ドジャース（２２日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ドジャースのロバーツ監督が２２日（日本時間２３日）、敵地・ブルワーズ戦の前に取材に応じ、佐々木朗希投手（２４）が先発予定のブルワーズ２戦目はスミスが捕手を務める方針を示した。３連戦の初陣となるこの日は、スミスが休養でラッシングがスタメンマスク。佐々木は今季８登板で５試合がラッシング、３試合はスミスと組んでおり、次戦もラッシングと組むのかを問われると、次戦は左腕ガサーが先発なのもあって、「それはないね」と否定した。

前日もチームは試合が無かったが、スミスに休養日を設けた理由については「この数週間、ウィルはかなり頑張っていた。たくさん起用してきた。今はスイングを調整している最中だと思うから、２日休ませるのがいいと判断した。１日は完全オフでリセット。今日は試合を見ながらスイング調整に集中して、実戦には出ないよ。ここではダルトン（ラッシングは）を３試合中２試合で使う予定。ホームに戻ったらウィルは３試合に出る。だからちょっと一息入れてリセットさせる感じかな」と説明した。

佐々木は今季８試合に登板し、２勝３敗、防御率５・０９。捕手別の成績では、ラッシングと５試合で計２５イニング、９７打数２５安打６本塁打、防御率５・０４。スミスとは３試合で計１５回２／３を投げて６３打数１８安打、３本塁打、防御率５・１７となっている。

この日はブルワーズのジェーコブ・ミジオロウスキー投手（２４）から声をかけられると、笑顔で話し込む場面も。会話を満喫し、ミジオロウスキーも「実際に会ったのは今日が初めてだったよ。（朗希は）本当にエレクトリック（衝撃的）だよね。爆発力があるし、すごくクールだと思う」とうれしそうに話していた。