◇ナ・リーグ ドジャース−ブルワーズ（2026年5月22日 ミルウォーキー）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのブルワーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席は四球を選んで出塁した。

初対戦となった相手先発・ヘンダーソンに対し、冷静のボールを見極め、3ボール1ストライクからの5球目、内角チェンジアップを見送り四球を選んだ。

その後、2死から4番・タッカーの打席でスタートを切り、二盗を試みた。送球をかいくぐり、一旦はセーフの判定だったが、ブルワーズ側のチャレンジによるリプレー検証の結果、アウトに判定が覆り盗塁に失敗。盗塁失敗は18日（同19日）のパドレス戦に続き今季2度目となった。

大谷は20日（同21日）のパドレス戦に4登板ぶりに投打同時出場し、初回の第1打席でメジャー史上初の投手による初球先頭打者アーチとなる7号を放つと、投げては5回3安打無失点で4勝目を挙げ、チームを首位攻防戦で連勝に導いた。試合後は「1番（打者）がいい仕事をしてくれた」と打者・大谷を自ら称えた。

ブルワーズは前カードのカブス3連戦でスイープに成功し、29勝18敗でナ・リーグ中地区首位を走っている。“首位対決”の初戦で2戦連発となる9号にも期待がかかる。