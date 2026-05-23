マイケル・マン監督の傑作クライム映画『ヒート』（1995）の続編『ヒート2（原題）』に、『ゼロ・ダーク・サーティ』（2012）『ファースト・マン』（2018）などで知られるジェイソン・クラークが出演する見込みのようだ。米が報じている。

Amazon MGM Studiosによる『ヒート2』は、マン監督とメグ・ガーディナーが執筆した同名小説の映画化。小説は映画の出来事の7年前を描く前日譚であり、その後を舞台とする続編でもある。ロス市警の刑事ヴィンセント・ハナのシカゴ時代や、強盗団のリーダーであるニール・マッコーリーの若き日の犯罪人生、さらに銀行強盗事件を生き延びたクリス・シヘリスのその後が描かれる。

オーストラリア出身のクラークは、『ターミネーター：新起動／ジェニシス』（2015）でジョン・コナー役を演じ、『エベレスト3D』（2015）『猿の惑星：新世紀（ライジング）』（2014）などで存在感を発揮。冷静な軍人や刑事、複雑な内面を抱えた役に定評があり、近年は『オッペンハイマー』（2023）や『ハウス・オブ・ダイナマイト』（2025）などに出演してきた。

クラークの出演が実現すれば、マン監督とはギャング映画『パブリック・エネミーズ』（2009）以来の再タッグ。『ヒート』らしい重厚な世界観がさらに強化されそうな人選だが、報道によるとAmazonとクラークの代理人はいずれもコメントを控えており、演じるとされる役柄もわかっていない。

なお関係者によると、キャスト契約はまだ成立していないものの、の通り、レオナルド・ディカプリオとクリスチャン・ベールも出演候補として名前が挙がっているという（以前、ベールは出演を認めるコメントを口にしたこともあった）。

プロデューサーには、自ら脚本も手がけるマンのほか、『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズなどのジェリー・ブラッカイマー、United Artistsのスコット・ストゥーバーとニック・ネスビットが参加。製作総指揮は、『DUNE／デューン 砂の惑星』（2020）のエリック・ロス、『アバター』シリーズのシェーン・サレルノが務める。Amazon MGMによる劇場公開が予定されている。

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