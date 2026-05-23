サッカー元日本代表の柿谷曜一朗氏（36）が22日深夜放送のテレビ朝日「しくじり先生 俺みたいになるな！！」（金曜深夜0・45）にゲスト出演。セレッソ大阪史上最年少でプロ契約しながらも、“闇落ち”した過去を告白した。

少年時代からサッカーの天才児だった柿谷氏。無双していたサッカー少年は、高校1年生の時にセレッソ大阪史上最年少でプロ契約を勝ち取った。同期には1つ年上の香川真司も一緒に入団した。

自身は出場機会が減る一方で、同期の香川はリーグ得点王を獲得し、「平成生まれ初の日本代表」に選出されるなど大活躍していた。

そして“香川への嫉妬心”などでやさぐれた柿谷氏は、練習日に寝坊や遅刻を連発するなど素行不良に走っていた。サッカーで誰からも信頼されず、居心地の悪さから“闇落ち”したと告白。当時はゲームセンターのメダルゲームに入り浸っていたという。「週5〜6日通ってました。まだ10代だったので、メダルゲームなどつぎ込んでいたました。サッカー以外にのめり込むものを見つけてしまった。サッカーで誰も認めてくれなかったので、そんなことより早くゲームセンターと思っていました」と振り返った。

メダルゲームでジャックポットを当てると画面に自分の名前が出て、周りの客から「誰あれ当てたん？」と注目されることに「認められてる感」を得ていたようだ。

そしてチームが負けると「俺がいないから負けたんだ！ほらみろ！」と大はしゃぎしていたと激白した。「セレッソが負けているとすごく気分が良かった。遅刻もしなかった。でもチームが勝ってると“みんなの輪に入られへんな…”と思っていた」と回想した。