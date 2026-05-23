【クロスワードパズルクイズ】1分でストレス解消！ 空欄に共通する2文字は？ 学生時代の思い出がヒント
柔軟な発想で言葉を完成させる「クロスワードパズル」の時間です！
パズルの空欄を埋めて、縦と横に3つの言葉を完成させてください。一見バラバラに見える文字も、正しいひらがなを入れればつながります。
・つ □ え（縦の言葉）
・が □ ら □（横の言葉）
・ぽ □ ぷ（縦の言葉）
ヒント：横の言葉は、男子学生の制服としておなじみの名称です。
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▼解説
それぞれの言葉に「く」と「ん」を入れると、次のようになります。
・つくえ（机）
・がくらん（学ラン）
・ぽんぷ（ポンプ）
パズルのピースがピタッとはまる感覚を楽しみながら、脳を活性化させていきましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
パズルの空欄を埋めて、縦と横に3つの言葉を完成させてください。一見バラバラに見える文字も、正しいひらがなを入れればつながります。
問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
・つ □ え（縦の言葉）
・が □ ら □（横の言葉）
・ぽ □ ぷ（縦の言葉）
ヒント：横の言葉は、男子学生の制服としておなじみの名称です。
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正解：「く」「ん」正解は「く」「ん」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「く」と「ん」を入れると、次のようになります。
・つくえ（机）
・がくらん（学ラン）
・ぽんぷ（ポンプ）
パズルのピースがピタッとはまる感覚を楽しみながら、脳を活性化させていきましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)