お笑いタレントのやす子さんは5月21日、自身のXを更新。コンビニでトイレを借りた際の対応について問い掛け、さまざまな声が上がっています。（サムネイル画像出典：やす子さん公式Xより）

写真拡大

お笑いタレントのやす子さんは5月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。コンビニでトイレを借りた際、「悪いなと思ってガムとか飲み物を買っていく」ことを明かしました。

【投稿】コンビニでトイレを借りた際の対応にさまざまな声

「皆さんは何か買って行きますか？」

やす子さんは「コンビニでトイレを借りた時　悪いなと思ってガムとか飲み物を買っていくんですが、皆さんは何か買って行きますか？」とポスト。日常の何気ない疑問を投げ掛けています。

コメントでは「バイトからしたら余計な仕事増えるので　何も買わずに立ち去ってもらっていいと思っています」「キレイに使ってさえくれれば良いです　義理で余計な買い物をされると仕事が増えますので」という意見と、「マジで善意で貸してるので当たり前だと思わんでほしいです」「私は何も買うものがない時、コンビニのATMを使ってお金を下ろしたりチャージしたりしてます！」「当たり前じゃないか?買うのが嫌なら公園のトイレを使え」という意見の2つに分かれました。

「オーナーは何か買ってけよ、と思ってる」

同投稿の引用リポストでは「オーナーは何か買ってけよ、と思ってる　レジ打ちバイトはめんどくさいからそのまま帰れ、と思ってる」との声も。コメント欄ではほかにもさまざまな意見が集まっています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。

(文:多町野 望)