やす子、コンビニでトイレを借りた際の対応とは？ 「公園のトイレを使え」「何も買わずに立ち去って」
お笑いタレントのやす子さんは5月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。コンビニでトイレを借りた際、「悪いなと思ってガムとか飲み物を買っていく」ことを明かしました。
【投稿】コンビニでトイレを借りた際の対応にさまざまな声
コメントでは「バイトからしたら余計な仕事増えるので 何も買わずに立ち去ってもらっていいと思っています」「キレイに使ってさえくれれば良いです 義理で余計な買い物をされると仕事が増えますので」という意見と、「マジで善意で貸してるので当たり前だと思わんでほしいです」「私は何も買うものがない時、コンビニのATMを使ってお金を下ろしたりチャージしたりしてます！」「当たり前じゃないか?買うのが嫌なら公園のトイレを使え」という意見の2つに分かれました。
(文:多町野 望)
【投稿】コンビニでトイレを借りた際の対応にさまざまな声
「皆さんは何か買って行きますか？」やす子さんは「コンビニでトイレを借りた時 悪いなと思ってガムとか飲み物を買っていくんですが、皆さんは何か買って行きますか？」とポスト。日常の何気ない疑問を投げ掛けています。
「オーナーは何か買ってけよ、と思ってる」同投稿の引用リポストでは「オーナーは何か買ってけよ、と思ってる レジ打ちバイトはめんどくさいからそのまま帰れ、と思ってる」との声も。コメント欄ではほかにもさまざまな意見が集まっています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)