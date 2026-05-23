にんじん1/2本で簡単副菜「にんじんのお焼き風」｜子どもが食べやすい野菜レシピ

子どもにはなるべく野菜を食べてほしい……。

多くのママ&パパの悩みですよね。



この記事では「にんじんのお焼き風」のレシピを紹介。

にんじん1/2本を使い、子どもの好きなハム&チーズと合わせた、食べやすい一品ですよ♪

「にんじんのお焼き風」のレシピ

材料（2人分）

にんじん（大）……1/2本（約100g）

ハム……2枚

粉チーズ……大さじ1/2

小麦粉

塩

サラダ油

粗びき黒こしょう

作り方

（1）にんじんはピーラーで皮をむき、薄い帯状に削る。ハムは5mm四方に切る。ボールに粉チーズと小麦粉、水各大さじ2、塩少々を混ぜ、にんじん、ハムを混ぜる。



（2）フライパンにサラダ油を薄くひき、（1）を6等分して丸めながら並べる。中火にかけ、2分ほど焼き、水大さじ1をふってふたをし、30秒ほど焼く。器に盛り、粗びき黒こしょう少々をってできあがり。



ピーラーで薄くすることによってにんじん独特の香りも軽くなるので、子どもが食べやすい♪

いつもと違うひらひらの形状も、子どもの興味をひくポイントです。



にんじんのやさしい甘みと、ハム・チーズの塩け&うまみがマッチ！

おかずはもちろん、おやつにもぴったりですよ♪