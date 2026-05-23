にんじん1/2本で簡単副菜「にんじんのお焼き風」｜子どもが食べやすい野菜レシピ
子どもにはなるべく野菜を食べてほしい……。
多くのママ&パパの悩みですよね。
この記事では「にんじんのお焼き風」のレシピを紹介。
にんじん1/2本を使い、子どもの好きなハム&チーズと合わせた、食べやすい一品ですよ♪
「にんじんのお焼き風」のレシピ
材料（2人分）
にんじん（大）……1/2本（約100g）
ハム……2枚
粉チーズ……大さじ1/2
小麦粉
塩
サラダ油
粗びき黒こしょう
作り方
（1）にんじんはピーラーで皮をむき、薄い帯状に削る。ハムは5mm四方に切る。ボールに粉チーズと小麦粉、水各大さじ2、塩少々を混ぜ、にんじん、ハムを混ぜる。
（2）フライパンにサラダ油を薄くひき、（1）を6等分して丸めながら並べる。中火にかけ、2分ほど焼き、水大さじ1をふってふたをし、30秒ほど焼く。器に盛り、粗びき黒こしょう少々をってできあがり。
ピーラーで薄くすることによってにんじん独特の香りも軽くなるので、子どもが食べやすい♪
いつもと違うひらひらの形状も、子どもの興味をひくポイントです。
にんじんのやさしい甘みと、ハム・チーズの塩け&うまみがマッチ！
おかずはもちろん、おやつにもぴったりですよ♪