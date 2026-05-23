成人の約2割が睡眠に問題を抱えている！過眠と不眠のふしぎな関係とは！？【睡眠の話】

過眠と不眠は表裏一体！どのように改善すべきなの？

過眠と不眠のふしぎな関係

日本では、成人の約２割が睡眠になんらかの問題を抱えているといわれています。睡眠障害とは、睡眠の異常から生活に支障のある状態の総称ですが、症状や病態はいろいろあります。

まず、不眠症と過眠症について紹介します。

一般に睡眠障害というと、寝つきが悪い（入眠障害）、夜中に何度も目を覚ます（中途覚醒）、早く目が覚める（早期覚醒）、熟睡した感じがしないなど、眠れない状態を想像しがちです。これらはすべて不眠症の症状で、本人が自覚できるケースが大半です。

一方、日中強い眠気に襲われ、起きていられなくなってしまう過眠症も、不眠症と同じくらいよくみられます。

過眠の症状でもっとも多くみられるのは、睡眠時無呼吸症候群からの過眠です。就寝中たびたび呼吸停止が起こり、覚醒反応が現れるため熟睡できず、日中の眠気が発生します。睡眠時無呼吸症候群でもっとも多い症状は、じつは昼間の眠気なのです。

不眠と過眠は別々の病気として分類されますが、実際には表裏一体の関係です。過眠や日中の不適切な生活習慣により、夜に不眠になることはめずらしくないのです。

眠れないだけでなく、眠くて仕方ないのも睡眠障害です。気になる人は専門医を受診するとよいでしょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 睡眠の話』監修：西野精治