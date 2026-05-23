自分史上最高の体づくりにおすすめのトレーニングとは！？

自分史上最高の体づくりにおすすめのトレーニングとは！？
ワンランク上のメリハリボディを目指す最短ルート！
本書の姉妹本『世界一やせるスクワット』は、2～3日に一度、わずか3分のトレーニングで確実に成果が出て、しかもリバウンドしないダイエットとして、実践する人が増え続けています。
スクワットをすると、下半身に集中する大きな筋肉、大臀筋や大腿四頭筋、ハムストリングス、下腿三頭筋を同時に鍛えることができます。
体脂肪が増える最大の原因は加齢に伴って下半身の筋肉量が減ることですから、スクワットで減った筋肉を取り戻し、消費エネルギーの根幹である基礎代謝をアップするために、最も効率のよいトレーニングなのです。
最小限の努力でやせたい方には、こちらをお勧めします。
本書は、ただやせるだけではなく、よりメリハリのある魅力的なボディを手に入れたいと 本気”で望む人が、正しい生活習慣と最適なトレーニングによって確実にボディメイクし、リバウンドしないために必須の内容をまとめました。
たとえるならば、『世界一やせるスクワット』は、誰でも楽に確実に富士山の5合目まで行けるメソッド、それに比べると本書はややきついけれど、最短ルートで8合目以上を目指す人向けの内容になります。
全身の部位別のトレーニングで種目も増えるため、スクワットのメソッドのように、わずか3分というわけにはいきませんが、誰にでもできるように考案した週3回のトレーニングで、今まで見たこともない魅力的な自分に出会えるとしたら。
自分史上最高の体づくりをしてみませんか？
【出典】『世界一引き締まる6回腹筋』著：坂詰真二