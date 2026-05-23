自分史上最高の体づくりにおすすめのトレーニングとは！？

ワンランク上のメリハリボディを目指す最短ルート！

本書の姉妹本『世界一やせるスクワット』は、2～3日に一度、わずか3分のトレーニングで確実に成果が出て、しかもリバウンドしないダイエットとして、実践する人が増え続けています。

スクワットをすると、下半身に集中する大きな筋肉、大臀筋や大腿四頭筋、ハムストリングス、下腿三頭筋を同時に鍛えることができます。

体脂肪が増える最大の原因は加齢に伴って下半身の筋肉量が減ることですから、スクワットで減った筋肉を取り戻し、消費エネルギーの根幹である基礎代謝をアップするために、最も効率のよいトレーニングなのです。

最小限の努力でやせたい方には、こちらをお勧めします。

本書は、ただやせるだけではなく、よりメリハリのある魅力的なボディを手に入れたいと 本気”で望む人が、正しい生活習慣と最適なトレーニングによって確実にボディメイクし、リバウンドしないために必須の内容をまとめました。

たとえるならば、『世界一やせるスクワット』は、誰でも楽に確実に富士山の5合目まで行けるメソッド、それに比べると本書はややきついけれど、最短ルートで8合目以上を目指す人向けの内容になります。

全身の部位別のトレーニングで種目も増えるため、スクワットのメソッドのように、わずか3分というわけにはいきませんが、誰にでもできるように考案した週3回のトレーニングで、今まで見たこともない魅力的な自分に出会えるとしたら。

自分史上最高の体づくりをしてみませんか？

【出典】『世界一引き締まる6回腹筋』著：坂詰真二