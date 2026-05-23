5歳息子が余命３ヶ月のパパのため我慢…。ついにもらした本音に号泣＜余命３ヶ月のサレ夫＞

主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。

5月22日（金）に放送された第5話では、余命３ヶ月の父を気遣い泣くことを我慢していた5歳の息子・蓮（小野晄士朗）が、ついに本音をこぼし…。涙ながらの親子のやり取りにグッと胸を締め付けられるシーンが展開された。

【映像】健気な息子に葵が号泣

◆「僕も泣いてもいい？」

余命３ヶ月の主人公・高坂葵（白洲迅）は、妻・美月（桜井日奈子）のえげつない不貞行為を目の当たりにし、自身が亡くなった際の保険金が彼女に渡らないよう、受取人をすべて息子の蓮に変更した。

しかし美月は、不倫相手・砂山ケンジ（高橋光臣）から「蓮の親権さえ取れば、離婚されても保険金が手に入る」と指示され、親権獲得に向けて動き始める。

そして美月は、蓮を連れて葵の実家へ。葵は父親の達夫（西村和彦）と仲が悪く、実質蓮と引き離された状態に陥ってしまう。

さらに葵は、美月が蓮の母親に相応しくないことを証明するため、ケンジの妻・砂山明菜（映美くらら）に協力を頼むも断られてしまった。

その矢先、葵は倒れて病院に運ばれると、「あとどれくらい生きられるのかな？」「何もかも間に合わないまま、死ぬのかな。蓮にも、会えないまま」と同期の藤野真莉（新川優愛）に弱音をこぼした。すっかり意気消沈する葵だったが、そのとき「パパ！」という声とともに病室の扉が開いた。

するとそこには、息子の蓮の姿が――。

葵を心配していた彼の母・恵子（舟木幸）が夫の意思に逆らって蓮を連れてきたのだ。

恵子が「葵、お願い生きて！」と声を震わすと、蓮も「僕、お家に帰りたい。パパと一緒にいたい」と訴える。

さらに蓮は「僕も泣いてもいい？ 泣いてもパパ死なない？」と尋ね、葵は涙をこぼすと「死なないよ…死ぬもんか」と優しく息子を抱きしめた。葵の腕の中で、これまで父のために涙を我慢してきた蓮が大泣きし、思わず涙腺を刺激される一幕となっていた。