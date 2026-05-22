米発 ゼオスキンヘルスの「G ファクターセラム」がリニューアル5種の成長因子を配合

医療機関専売化粧品「ゼオスキンヘルス（ZO®︎ SKIN HEALTH）」が、定番アイテム「G ファクターセラム」（30mL 2万6400円）をリニューアル発売した。

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ゼオスキンヘルスは、40年以上にわたり科学の力を活用して健康的な肌を目指す研究を続けるDr. ゼイン・オバジ（Zein Obagi）が、2007年にアメリカで設立。スキンヘルス科学の先端アプローチで、肌のpHを整え、皮脂コントロールの作用に着目したアイテムを揃える。現在は100ヶ国以上で展開し、日本でも10年以上販売。北米に次ぐ市場へと成長しているという。2024年には日本法人を設立し、国内での発信を強めている。

ブランドは18年以上前から、細胞の修復と再構築に関わるとされる成長因子の研究を開始。しかし、化粧品として製品化する上で、成分の安定性維持や安全性の確保が課題となっていたという。リニューアルは、ヒト由来の成分と同等の効果と信頼性、安定性を併せ持つ成分の特定に至ったことから実施。コニー ピーヴ APAC エデュケーション&トレーニングマネージャーは「新技術を採用することで、より短期間で効果を実感することが可能になった」と語る。

リニューアルしたG ファクターセラムは、年齢を重ねることで生じる「肌の薄さ」という悩みに注目。ヒトプラセンタ（胎盤エキス）のバランスから着想を得た5種の「バイオ合成成長因子」を配合した。加えて、植物由来のアセチルグルコサミン誘導体を前モデルに引き続き採用。コラーゲンやヒアルロン酸の産生をサポートし、厚みと弾力のある肌に導く。このほか、フォーミュラには独自ペプチドや、抗酸化成分を掛け合わせたタンパク質などをブレンドした。