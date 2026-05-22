アワワコールがヤヌークと初コラボ　デニムと合わせるカップインウェアを発売

ワコールが運営するファッションブランド「アワワコール（OUR WACOAL）」が、デニムブランド「ヤヌーク（YANUK）」と初めてコラボレーションし、3種のカップインウェアを発売する。6月4日から、全国の一部取扱店舗およびワコール公式オンラインストアをはじめとするECサイトで販売する。

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コラボアイテムは、「夏の暑い時期にもデニムファッションを快適に楽しんでほしい」というヤヌークと、「1枚で着ごこちと見た目のよさを両立する」というアワワコールのカップインウェアの思想を掛け合わせて開発。アワワコールで人気のキャミソールやタンクトップをベースにヤヌークらしいカラーリングや素材を取り入れ、デニムと合わせてスタイリングを楽しめるカップインウェアを目指した。

下着メーカーならではの左右一体型カップやフリーカッティングのアンダー設計により、ノンワイヤーでも自然で美しいバストシルエットになるよう調整。背中や裾にはコラボの証として、ヤヌークオリジナルの刺繍をあしらった。ベーシックなブラックとホワイトの「カップインベアキャミソール」（2色、各1万1000円）、ツートーン配色のパイピングをあしらったブラウンとグリーンの「カップインバイカラーキャミソール」（2色、各9900円）、スクエアネックでチャコールグレーとグリーンの「カップインパイルタンクトップ」（2色、1万1000円）の計3型をラインナップする。

■ワコール：公式オンラインストア