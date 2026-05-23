元TBSの石井大裕アナウンサー（40）が繊維メーカー・東レの「エクスプローラー（探検家）」に就任した。

東レの100周年に関するさまざまなイベントへの潜入取材や同社の大矢光雄社長をはじめとするインタビューを通じて、通常のリポーターでは到達できない東レの社会価値創造の最前線や東レ社員の奮闘の裏側を動画配信していく。

早速21日にYouTube動画「東レポ」がスタート。本編第1弾として「石井エクスプローラーが、東レの大矢社長に迫る！」が配信された。見どころは社長が語る、東レの今と未来。石井アナとの対話を通じて、大矢社長がトップダウンの経営戦略を語るのではなく「東レで働く日々の思い」や「若き日に夢見たこと」を穏やかに振り返っている。また、どのような未来を描いているのかもじっくり聞ける内容だ。

今後は工場や研究所の中のほか、陸上やテニス、新たに世界中で注目されているピックルボールなどのスポーツの現場に石井アナが潜入し、競技に向き合う姿や汗、そしてアスリートたちを支える“素材の力”にも迫っていく。子供たちの好奇心を育む「青空サイエンス教室」など、幅広い活動を伝える予定。取材相手に寄り添い、感動を届けてきた石井アナだからこその見る人の心に届くリポートの期待が高まる。