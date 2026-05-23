山下智久、芸能生活30年は「ハードでした」 “長めの研修期間が終わった”と語る現在地
俳優、アーティストとして輝きを更新し続けている山下智久が今年、芸能生活30周年を迎えた。そんな大きな節目に公開される映画『正直不動産』では、「大師匠だ」という山崎努と再共演が実現。リアルとフィクションの境界を溶かすような、奇跡的なケミストリーを見せている。30年の道のりは「ハードだった。向かい風に飛び込んでいくようだった」と笑顔を見せる山下だが、そんな中で山崎との出会いは「人生の転機」だとまっすぐな瞳で語る。『クロサギ』や『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』を振り返りながら、『正直不動産』へとたどり着いた今について、山下が語った。
【写真】どの角度もかっこいい 山下智久、撮り下ろしフォト
■『正直不動産』でコメディ力が開花 「軌道がわかる」劇場版の風演出は“百発百中”
本作は、累計発行部数415万部突破の同名漫画（漫画：大谷アキラ・原案：夏原武・脚本：水野光博）を映像化したテレビドラマの劇場版。2022年から2シーズンにわたって放送されたドラマは、ひょんなことから“嘘（うそ）がつけなくなってしまった”不動産営業マン・永瀬財地（山下）と、後輩社員の月下咲良（福原遥）が、家を売る人、求める人を相手に、正直さと誠実さを武器に不動産業界で悪戦苦闘する姿を描き、現代を生きる人々が働く活力をもらえる痛快ビジネスコメディドラマとして大きな話題を集めた。
ドラマの放送開始から4年。続編を求めるファンの愛情と熱い声に応えるように、映画化が実現した。ここまで行き着いたことに感無量の面持ちを見せた山下は、「情報過多で、どこか混沌としている時代。皆さんも、すべてをさらけ出して生きる、永瀬の泥臭さのようなものを求めていたのかもしれません」と受け入れられた要因に思いを巡らせ、「永瀬は自分の足で動きながら、仲間、お客さんとも本音で向き合っていく。そういった人情感がギュッと詰まっていて、僕自身も“正直でいよう”と思わされた作品です」と大きな影響を受けたことを明かす。
“永瀬が嘘をつこうとすると強烈な風が吹く”というシーンも、観る者を思い切り楽しませるおなじみの場面だ。
撮影裏話を聞いてみると、「巨大な扇風機で強い風を吹かせたり、レフ板であおいでそよ風を吹かせたりといろいろなやり方があるんですが、一番よく使うのがブロワー。スタッフさんがブロワーで風を当ててくれるんですが、長年やってきたので、僕はもう風の軌道がわかるんです」とにっこり。「“もうちょっと下、もうちょっと上”などブロワーの位置を指定しながら、ちょうどいいところに風を吹きつけてもらっています。劇場版は、百発百中でいいところに風を吹かせてもらいました。これはまさに、続編をやらせていただいている強さ。チームの息が合っている」と風の吹き具合からも、チームの進化を感じられたと楽しそうに話す。
永瀬が風を受けて倒れそうになる様子や、口から本音が漏れ出そうになるのを必死になって抑える仕草も実に面白く、山下のコメディ力をたっぷりと堪能できるシリーズとなっている。「意外と自分の中にコメディ要素が眠っていたんだなって。僕もびっくりしたんです」と山下自身、本シリーズを通して発見したとのこと。
「僕の友だちは、本当に面白い人が多くて。彼らから面白い要素を拝借して、永瀬というキャラクターを作り上げています」と笑いつつ、「笑いが絶えず、温かく、本当に楽しい現場なんです。笑ってしまって使えなかったシーンもたくさんあるので、NGシーンも公開してほしい」と希望。「小さな頃からこのお仕事をやっていますが、シーズン化される作品というのは本当に少なくて。続けられるということは、ものすごく貴重な機会。俳優業をやっていて、一番のご褒美です。スタッフさん、そしてキャストもお互いに相乗効果を生める、最高のチームだからこそ、ここまで来られたんだと思います」と理想的な空気と関係性の中で、一丸となって高みを目指していると胸を張る。
■「努さんの役作りはある種、芸術のよう」 大師匠・山崎努との再共演に感慨
劇場版のゲストとして、「KEY TO LIT」の岩崎大昇が参戦。売れないミュージシャンで月下の幼馴染である、ヒロト役を演じている。ヒロトが劇中で歌う楽曲「優しい世界」は、「後輩の大昇にプレゼントしたい！」という山下が、詞を提供した1曲だ。
「（川村泰祐）監督から、“高校生がピュアな気持ちで書いた、まっすぐな曲を”というリクエストをいただいて。自分の学生時代を振り返りながら、まっすぐな気持ちで書かせていただきました」と曲に込めた想いを吐露した山下は、「岩崎くんはすごく歌がうまくて、感心しました」と惚れ惚れ。岩崎が「美 少年」時代にも楽曲を提供したことがあり、「すごく縁があって、こういった形で共演できてうれしいです。現場でもいろいろなやり取りができました。これからも彼の活躍が楽しみです」と期待を寄せる。
そしてドラマの1話から和菓子職人の石田役として登場しているのが、山崎努だ。山下と山崎は、本作と同じ夏原が原案を務めたドラマ『クロサギ』での共演をきっかけに、すばらしい関係性を築いてきた。
「初めて単独主演を務めさせていただいたドラマで、努さんに出会えた。もう20年ほど前になります」と『クロサギ』を回顧した山下は、「努さんに出会えたからこそ、僕は俳優というものに興味が湧いて。その出会いがなければ、今この仕事を続けていたかどうかもわからない」と山崎との邂逅は人生の転機と言えるものだと明かしつつ、「時を経て、今なおこうして努さんと同じ作品を共有できる。すごく感慨深いです。今回も“山下だったら、やってやるよ”という気持ちで出てくださった」と感謝しきりだ。
劇中ではいつも、石田が永瀬の背中をそっとなでるようなエールを送っている。石田と永瀬のシーンでは、「役というよりは、自分が出てしまっているかもしれない」と物語を超えて、リアルと重なるものがあると照れ笑い。「それはすべて、努さんがしっかりと深みを与えるように、その役を創造してきてくれるからこそ。努さんの役作りはある種、芸術のよう。石田という役がここまで広がったのは、努さんでしかなし得ないことだったと思います」と尊敬の念をあふれさせる。
大師匠である山崎から教えてもらったことは、俳優としての柱になっていると続ける。「昔、努さんから“セリフにとらわれるな”と教えていただいて。それは表面的な印象ではなく、目の奥や言葉の裏にある、“見えないものこそ大事だ”ということだと思っています。その役に対しての考えが浅いと、嘘に見えてしまう。それをリアリティのあるものにするためには、役についてどこまで深く掘り下げて考えられるかが大事なんだと、改めて噛み締めています」。
■「強いけれど、いい風が吹いている」 30年走り続けた先にある現在地
「一つのことに深く、深く、向き合っている」と現在地について語り、「若い頃は、浅く、広く。今は深く向き合うからこそ、いろいろなことを同時にはできないな…という感覚になっています。努さんから教えていただいたことがなじんできたというか、自分の中でいい感じに発酵されてきた気がする」と目尻を下げた山下。
今年は芸能生活30周年を迎えた彼だが、その道のりを思い返すと「ハードでした」と苦笑いを浮かべ、「がむしゃらに走ってきて、“やっと、長めの研修期間が終わったかな”という感じ」と新たなスタート地点に立っている心境だという。
山崎との出会いの場となった『クロサギ』、そして『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』も、彼を大きく成長させた作品だ。山下は「『コード・ブルー』では、“無理をすることって大事なんだな”と思ったんです。当時23歳になったばかりで、医者の役を演じる。不安でしかなかったですし、若いなりに一生懸命に頑張って、自分のキャパオーバーのところに飛び込んでいった。あの作品で成長できたのは、間違いないです。病院をお借りして撮影をしていたので、実際に患者さんが運ばれてきたりと、特別な緊張感もあって。みんなで、命に向き合うという環境を共にした感覚があります」としみじみ。
20代後半にかけて単身で海外へ飛び出すなど、言葉や文化の壁を超えて世界を視野に入れてチャレンジを続けてきた。
「向かい風が吹いたり、いつ突風が吹くかわからないような、30年」とキャリアを表現した山下は、「今は一番、強い風が吹いている時かもしれないです。山を登っていくと、下の方は平和だけれど、上がれば上がるほど、危険な風が吹いてきますよね。でも僕はそういう生き方の方が、スリルがあって好きなんです。ハードでなければ本気になれないし、本気にならないとつまらない。だからこそ今は、強いけれど、いい風が吹いている気がしていて。一回しかない人生なので、気力と体力があるうちは、いろいろな山に登る挑戦をし続けたい」と力を込めながら、「いつでも、“なにか足りない”というハングリー精神が背中を押してくれた」と持ち前のストイックな個性を光らせる。
「“ハングリーに、ハングリーに”と思いながら、進んできた」という山下だが、研修期間を終えて「自分の思いを表現したり、自分の好きなものを形にしていくフェーズに入った」と清々しい笑顔。
「やっぱり自分のコップに何も入っていないと、自分のための水がほしくなる。それが溢れてきて初めて、“人をハッピーにするために頑張りたい”と思えるのかなと。『正直不動産』は人の心にフォーカスした作品で、ようやく自分自身も、その世界に流れる言葉や感情を理解できるようになってきた気がしています」と心を込めるように、愚直に歩みを進めてきた山下が、たくさんの人を元気づける『正直不動産』に巡り合ったのは必然だったようにも思える。
「このお仕事は、“喜ばせ業”。観てくれた人、聴いてくれた人にとって励みになるような仕事。誰かの背中を押したり、ポジティブなきっかけを作れるような仕事をしていけたらうれしいなと思っています」とさらなる未来を見つめていた。
どんな質問にも穏やかな笑顔を見せながら、熱く、真摯に語る姿からも、グローバルな舞台で躍動する充実ぶりがうかがえる。劇場版の石田は、永瀬に優しく語りかける。その言葉は「今の僕にも刺さるものだった」という。「あっという間に時間が過ぎていってしまうので、1日1日はすごく貴重。石田さんから、“日々に追われるのではなく、どうやって生きていこうかと立ち止まって考える時間も必要だよ”と、声をかけていただいたような気がしています」。
（取材・文：成田おり枝 写真：山田健史）
映画『正直不動産』は公開中。
※山崎努と岩崎大昇の「崎」は正式には「たつさき」
■『正直不動産』でコメディ力が開花 「軌道がわかる」劇場版の風演出は“百発百中”
本作は、累計発行部数415万部突破の同名漫画（漫画：大谷アキラ・原案：夏原武・脚本：水野光博）を映像化したテレビドラマの劇場版。2022年から2シーズンにわたって放送されたドラマは、ひょんなことから“嘘（うそ）がつけなくなってしまった”不動産営業マン・永瀬財地（山下）と、後輩社員の月下咲良（福原遥）が、家を売る人、求める人を相手に、正直さと誠実さを武器に不動産業界で悪戦苦闘する姿を描き、現代を生きる人々が働く活力をもらえる痛快ビジネスコメディドラマとして大きな話題を集めた。
ドラマの放送開始から4年。続編を求めるファンの愛情と熱い声に応えるように、映画化が実現した。ここまで行き着いたことに感無量の面持ちを見せた山下は、「情報過多で、どこか混沌としている時代。皆さんも、すべてをさらけ出して生きる、永瀬の泥臭さのようなものを求めていたのかもしれません」と受け入れられた要因に思いを巡らせ、「永瀬は自分の足で動きながら、仲間、お客さんとも本音で向き合っていく。そういった人情感がギュッと詰まっていて、僕自身も“正直でいよう”と思わされた作品です」と大きな影響を受けたことを明かす。
“永瀬が嘘をつこうとすると強烈な風が吹く”というシーンも、観る者を思い切り楽しませるおなじみの場面だ。
撮影裏話を聞いてみると、「巨大な扇風機で強い風を吹かせたり、レフ板であおいでそよ風を吹かせたりといろいろなやり方があるんですが、一番よく使うのがブロワー。スタッフさんがブロワーで風を当ててくれるんですが、長年やってきたので、僕はもう風の軌道がわかるんです」とにっこり。「“もうちょっと下、もうちょっと上”などブロワーの位置を指定しながら、ちょうどいいところに風を吹きつけてもらっています。劇場版は、百発百中でいいところに風を吹かせてもらいました。これはまさに、続編をやらせていただいている強さ。チームの息が合っている」と風の吹き具合からも、チームの進化を感じられたと楽しそうに話す。
永瀬が風を受けて倒れそうになる様子や、口から本音が漏れ出そうになるのを必死になって抑える仕草も実に面白く、山下のコメディ力をたっぷりと堪能できるシリーズとなっている。「意外と自分の中にコメディ要素が眠っていたんだなって。僕もびっくりしたんです」と山下自身、本シリーズを通して発見したとのこと。
「僕の友だちは、本当に面白い人が多くて。彼らから面白い要素を拝借して、永瀬というキャラクターを作り上げています」と笑いつつ、「笑いが絶えず、温かく、本当に楽しい現場なんです。笑ってしまって使えなかったシーンもたくさんあるので、NGシーンも公開してほしい」と希望。「小さな頃からこのお仕事をやっていますが、シーズン化される作品というのは本当に少なくて。続けられるということは、ものすごく貴重な機会。俳優業をやっていて、一番のご褒美です。スタッフさん、そしてキャストもお互いに相乗効果を生める、最高のチームだからこそ、ここまで来られたんだと思います」と理想的な空気と関係性の中で、一丸となって高みを目指していると胸を張る。
■「努さんの役作りはある種、芸術のよう」 大師匠・山崎努との再共演に感慨
劇場版のゲストとして、「KEY TO LIT」の岩崎大昇が参戦。売れないミュージシャンで月下の幼馴染である、ヒロト役を演じている。ヒロトが劇中で歌う楽曲「優しい世界」は、「後輩の大昇にプレゼントしたい！」という山下が、詞を提供した1曲だ。
「（川村泰祐）監督から、“高校生がピュアな気持ちで書いた、まっすぐな曲を”というリクエストをいただいて。自分の学生時代を振り返りながら、まっすぐな気持ちで書かせていただきました」と曲に込めた想いを吐露した山下は、「岩崎くんはすごく歌がうまくて、感心しました」と惚れ惚れ。岩崎が「美 少年」時代にも楽曲を提供したことがあり、「すごく縁があって、こういった形で共演できてうれしいです。現場でもいろいろなやり取りができました。これからも彼の活躍が楽しみです」と期待を寄せる。
そしてドラマの1話から和菓子職人の石田役として登場しているのが、山崎努だ。山下と山崎は、本作と同じ夏原が原案を務めたドラマ『クロサギ』での共演をきっかけに、すばらしい関係性を築いてきた。
「初めて単独主演を務めさせていただいたドラマで、努さんに出会えた。もう20年ほど前になります」と『クロサギ』を回顧した山下は、「努さんに出会えたからこそ、僕は俳優というものに興味が湧いて。その出会いがなければ、今この仕事を続けていたかどうかもわからない」と山崎との邂逅は人生の転機と言えるものだと明かしつつ、「時を経て、今なおこうして努さんと同じ作品を共有できる。すごく感慨深いです。今回も“山下だったら、やってやるよ”という気持ちで出てくださった」と感謝しきりだ。
劇中ではいつも、石田が永瀬の背中をそっとなでるようなエールを送っている。石田と永瀬のシーンでは、「役というよりは、自分が出てしまっているかもしれない」と物語を超えて、リアルと重なるものがあると照れ笑い。「それはすべて、努さんがしっかりと深みを与えるように、その役を創造してきてくれるからこそ。努さんの役作りはある種、芸術のよう。石田という役がここまで広がったのは、努さんでしかなし得ないことだったと思います」と尊敬の念をあふれさせる。
大師匠である山崎から教えてもらったことは、俳優としての柱になっていると続ける。「昔、努さんから“セリフにとらわれるな”と教えていただいて。それは表面的な印象ではなく、目の奥や言葉の裏にある、“見えないものこそ大事だ”ということだと思っています。その役に対しての考えが浅いと、嘘に見えてしまう。それをリアリティのあるものにするためには、役についてどこまで深く掘り下げて考えられるかが大事なんだと、改めて噛み締めています」。
■「強いけれど、いい風が吹いている」 30年走り続けた先にある現在地
「一つのことに深く、深く、向き合っている」と現在地について語り、「若い頃は、浅く、広く。今は深く向き合うからこそ、いろいろなことを同時にはできないな…という感覚になっています。努さんから教えていただいたことがなじんできたというか、自分の中でいい感じに発酵されてきた気がする」と目尻を下げた山下。
今年は芸能生活30周年を迎えた彼だが、その道のりを思い返すと「ハードでした」と苦笑いを浮かべ、「がむしゃらに走ってきて、“やっと、長めの研修期間が終わったかな”という感じ」と新たなスタート地点に立っている心境だという。
山崎との出会いの場となった『クロサギ』、そして『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』も、彼を大きく成長させた作品だ。山下は「『コード・ブルー』では、“無理をすることって大事なんだな”と思ったんです。当時23歳になったばかりで、医者の役を演じる。不安でしかなかったですし、若いなりに一生懸命に頑張って、自分のキャパオーバーのところに飛び込んでいった。あの作品で成長できたのは、間違いないです。病院をお借りして撮影をしていたので、実際に患者さんが運ばれてきたりと、特別な緊張感もあって。みんなで、命に向き合うという環境を共にした感覚があります」としみじみ。
20代後半にかけて単身で海外へ飛び出すなど、言葉や文化の壁を超えて世界を視野に入れてチャレンジを続けてきた。
「向かい風が吹いたり、いつ突風が吹くかわからないような、30年」とキャリアを表現した山下は、「今は一番、強い風が吹いている時かもしれないです。山を登っていくと、下の方は平和だけれど、上がれば上がるほど、危険な風が吹いてきますよね。でも僕はそういう生き方の方が、スリルがあって好きなんです。ハードでなければ本気になれないし、本気にならないとつまらない。だからこそ今は、強いけれど、いい風が吹いている気がしていて。一回しかない人生なので、気力と体力があるうちは、いろいろな山に登る挑戦をし続けたい」と力を込めながら、「いつでも、“なにか足りない”というハングリー精神が背中を押してくれた」と持ち前のストイックな個性を光らせる。
「“ハングリーに、ハングリーに”と思いながら、進んできた」という山下だが、研修期間を終えて「自分の思いを表現したり、自分の好きなものを形にしていくフェーズに入った」と清々しい笑顔。
「やっぱり自分のコップに何も入っていないと、自分のための水がほしくなる。それが溢れてきて初めて、“人をハッピーにするために頑張りたい”と思えるのかなと。『正直不動産』は人の心にフォーカスした作品で、ようやく自分自身も、その世界に流れる言葉や感情を理解できるようになってきた気がしています」と心を込めるように、愚直に歩みを進めてきた山下が、たくさんの人を元気づける『正直不動産』に巡り合ったのは必然だったようにも思える。
「このお仕事は、“喜ばせ業”。観てくれた人、聴いてくれた人にとって励みになるような仕事。誰かの背中を押したり、ポジティブなきっかけを作れるような仕事をしていけたらうれしいなと思っています」とさらなる未来を見つめていた。
どんな質問にも穏やかな笑顔を見せながら、熱く、真摯に語る姿からも、グローバルな舞台で躍動する充実ぶりがうかがえる。劇場版の石田は、永瀬に優しく語りかける。その言葉は「今の僕にも刺さるものだった」という。「あっという間に時間が過ぎていってしまうので、1日1日はすごく貴重。石田さんから、“日々に追われるのではなく、どうやって生きていこうかと立ち止まって考える時間も必要だよ”と、声をかけていただいたような気がしています」。
（取材・文：成田おり枝 写真：山田健史）
映画『正直不動産』は公開中。
※山崎努と岩崎大昇の「崎」は正式には「たつさき」