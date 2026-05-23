大相撲夏場所

大相撲夏場所は連日、東京・両国国技館で熱戦が繰り広げられている。今場所も著名人が多く駆け付けているが、十二日目が行われた21日、ABEMAの中継カメラでは、向正面から熱心に土俵を見つめる人気タレントの姿があり、ファンの視線を奪っていた。

真剣な眼差しで熱戦を見届けた。十両三枚目・羽出山（玉ノ井）と十両十四枚目・炎鵬（伊勢ヶ濱）の一番を観戦したのは、好角家としても知られる人気タレントの勝俣州和。白と赤のチェック柄シャツに、赤色の短パンという目立つ格好で、席についていた。

取組は激しい熱戦の上、羽出山の上手投げで炎鵬が倒れるのとほぼ同時に羽出山も土俵の外へと飛び出しており、一度は軍配が炎鵬にあがったものの、物言いとなった。2分を超える審議の末、羽出山の勝利が確定すると、勝俣も何度も小さく頷いていた。

ネット上の視聴者からは「相撲視聴即勝俣発見」「勝俣州和さんがいる めっちゃ目立つ」「相撲観てたら勝俣州和いた」「勝俣に目が行き過ぎる」「相撲中継つけたら勝俣おってわろた プライベートも短パンなんだ」といった反応が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）