◆米マイナーリーグ セントルーシー―パームビーチ（２２日、フロリダ州ポートルーシー＝クローバーパーク）

メッツ・千賀滉大投手（３３）が２２日（日本時間２３日）、傘下マイナー１Ａのセントルーシー・メッツで、カージナルス傘下のパームビーチ・カージナルス戦に背番号「２５」のユニホームを着用して先発登板し、４回途中で６１球を投げ、４安打２失点、，２奪三振で降板した。最速は９７・７マイル（約１５７・２キロ）だった。

初回は先頭に四球を与えるなど、１死一、二塁のピンチを迎えたが後続を抑えて無失点。２回は先頭に初安打を許したが、１死一塁で二ゴロ併殺打に打ち取った。３回も先頭に安打を浴びて失策も絡んで２死三塁のピンチを迎えると、２者連続で適時打を浴びて２点を献上した。４回も続投し、先頭打者から見逃し三振を奪って降板した。

千賀は腰椎の炎症のため４月２７日（同２８日）から負傷者リスト（ＩＬ）入り。今季は開幕からローテに入るも、５登板で０勝４敗、防御率９・００と状態が上がらなかった。この日が約１か月ぶりの復帰登板となった。

ソフトバンクからメッツに移籍したメジャー１年目の２３年に１２勝を挙げて新人王投票で２位、サイ・ヤング賞投票で７位に入り、オールスターにも選出された千賀だったが、２年目の２４年は度重なる故障に悩まされてレギュラーシーズンは１試合の登板のみ。昨季は２２試合に登板して７勝６敗、防御率３・０２だった。今季は開幕から調子が上がらず、４月１１日（同１２日）の本拠地・アスレチックス戦から３登板連続で敗戦投手。同２６日（同２７日）の本拠地・ロッキーズ戦で３回途中３安打３失点で４敗目を喫したのが、ＩＬ入り前の最後の登板となった。