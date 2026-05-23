女優の富田靖子が21日、自身のインスタグラムに柔らかな笑みを浮かべる横顔ショットを投稿し、反響を呼んでいる。



【写真】とても40年後とは 「さびしんぼう」を思い出させる横顔の透明感

「ご無沙汰しています！」と書き出した富田。前回の更新は2月3日、チームラボで撮影した幻想的でアーティスティックな空間での写真を添えた投稿だった。この日の投稿はニット帽姿。窓際で外を静かに見つめる、やさしい表情の写真をアップした。



「先日、『地獄に堕ちるわよ』、とても面白かったです！とお声をかけていただき、とても嬉しくなりました」という。話題のNetflix「地獄に堕ちるわよ」は占い師・細木数子さん(主演・戸田恵梨香)を描いた作品。富田は数子の母・みね役を演じている。



「まだご覧になっていない方も、すでに見てくださった方も、何度でも楽しんでいただけたら嬉しいです。」と続け「寒暖差が大きいので、体調に気をつけてください！」と気遣いを見せて結んだ。



ファンからは「さびしんぼうの横顔だ」「お別れのシーンを思い出します」「相変わらず可愛いですね」と懐かしむ声も。「目線や空気感で“歳月”を感じさせる演技が圧巻でした」と「地獄に―」の感想も寄せられ、「あいこ16歳から時が経つのは早いものですね」と感慨深げなコメントも届いていた。



富田は1969年生まれ、福岡県出身。オーディションに合格し、ヒロインを務めた83年の「アイコ十六歳」で映画デビュー。日本アカデミー賞の新人俳優賞を受賞した。89年の「あ・うん」では助演女優賞優秀賞を受賞している。主演の「さびしんぼう」(85年)など映画やテレビ、舞台など幅広く活躍。2007年に結婚、女児を出産。24年にSNSで3年前に離婚したことを公表している。



（よろず～ニュース編集部）