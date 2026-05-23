女優の吉岡里帆が20日、自身のインスタグラムを更新。映画で黒柳徹子役をすること報告した。



【写真】全く違和感のないタマネギヘア

「瀬々敬久監督、最新作。映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』」と書き出し、「大好きな黒柳徹子さんを演じさせて頂くことになりました!」と投稿。メイク室で黒柳に扮したタマネギヘアで鏡に向かう写真を掲載した。



「日本と世界を結んだ名曲、『SUKIYAKI』こと『上を向いて歩こう』の誕生秘話。素晴らしいチームで撮影することが出来ました。笑顔とパワーを贈る日本のギフトムービーです!完成をお楽しみに」とつづり、「12月25日公開。よろしくお願いします」と呼びかけた。



フォロワーからは「ヤバい」「徹子さんそっくりだ」「めちゃくちゃ可愛い」「似合ってます」など声が寄せられた。



同映画は「SUKIYAKI 」の曲名で1963年に全米ビルボードチャート3週連続1位の快挙を樹立した名曲「上を向いて歩こう」の誕生秘話を、事実に基づいてフィクションとして映画化。“六八九トリオ”と呼ばれた作詞家・永六輔（松坂桃李）、作曲家・中村八大（岡田准一）、歌手・坂本九（仲野太賀）の3人が走り抜けた青春と友情、挑戦を描いている。



（よろず～ニュース編集部）