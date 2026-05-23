ついにやってくれた！「紫外線や折れが気になる…」大事なアレを守る100均ケースに進化版

ダイソーで見つけた『マグネットカードローダー（2連、黒）』が、想像以上に優秀でした！お気に入りのトレカを2枚並べ飾れる仕様で、まるで小さなギャラリーのようにディスプレイ可能。黒枠デザインでカードの魅力を引き立てつつ、UVカット率約95％という本格仕様で日焼け対策もバッチリ。詳しく見ていきましょう♪

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商品情報

商品名：マグネットカードローダー（2連、黒）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：166mm×113mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480867069

紫外線や折れが気になる方必見！ダイソーのカードケースが進化してるんです

ダイソーの推し活グッズが、またしても進化していました…！

今回ご紹介するのは、コレクター心をくすぐる『マグネットカードローダー（2連、黒）』。大切なトレカを守りながら飾れる優秀アイテムで、推し活をもっと楽しくしてくれる逸品なんです。

これまで100均のカードケースといえば収納メインという印象がありましたが、こちらはまるで小さなギャラリーのようにカードを保管できる代物。

2枚並べて飾れる仕様になっているので、相性の良いキャラクター同士を並べたり、進化前・進化後のカードをセットにしたりと、自分だけの世界観を演出できるんです。

推しをキレイに飾れる！ダイソーの『マグネットカードローダー（2連、黒）』

収納可能サイズは縦92mm×横67mm。開閉はマグネット式で、工具不要なのも便利。磁石の力でカチッと簡単に閉まり、カードの出し入れもスムーズにできます。

そして注目したいのが、黒枠デザイン。カードの絵柄がぐっと引き締まって見え、高級感もアップします。

さらに、機能面も本格派。UVカット率は約95％で、紫外線による日焼けや色褪せ対策にも◎

ケース自体には厚みがあり、傷や汚れからもしっかりガードしてくれるので、「飾る」と「保護する」を両立したい方にぴったりです。

今回はダイソーの『マグネットカードローダー（2連、黒）』をご紹介しました。

価格は￥220（税込）と、ダイソーとは思えないクオリティながらお財布に優しいのも魅力。気になった方はぜひ、ダイソーの文具売り場をチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。