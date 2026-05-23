100均で200円？！「Amazonで千円くらいなのに」「知ってる人は飛びつくレベル」

夏前になると「そろそろ運動しないとな…」と思いつつ、水泳グッズをそろえる段階で地味に出費が気になることも。ダイソーには、そんなときに試しやすいアイテムがそろっています。通販だともっと高くなりがちなアイテムも並んでいて、気軽に準備できるのがありがたいところです。低コストで始めたい人は要チェックですよ！

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プール通いを始める前に揃えたくなる！ダイソーの水泳グッズ

本格的に暑くなる前に、「今年こそ運動しようかな」と思い立って、ダイソーで水泳グッズをチェックしていたら、気になるアイテムを発見。

本格派アイテムがプチプラで並んでいて驚きました。以前から気になっていたシリコーン素材の水泳帽と、あわせてゴーグルもゲットしたのでご紹介します。

まさかの200円！グイッと締まる感じが本格派！『シリコーン水泳帽』

商品名：シリコーン水泳帽

価格：￥220（税込）

頭周りサイズ（約）：54cm〜60cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480724782

売り場で見つけた瞬間、ちょっと驚いたのが『シリコーン水泳帽』。実はこれ、通販サイトだと1,000円前後することもあるタイプなんです。

見た目はかなり本格的なのに、価格は220円（税込）とお手頃。防水力の高いシリコーン素材が使われていて、髪を保護しやすいのがポイント。塩素対策を気にしている人にはうれしいタイプです。

被り方は少しコツがいります。まず帽子の内側に手を入れて広げ、繋ぎ目が額の中央にくるように頭全体へ被せます。最後に全体を整えれば装着完了。

ただ、イラスト付きで、「爪が引っかからないように」と注意書きがあるくらいなので、ネイルをしている人は特に気をつけたほうがよさそうでした。

実際に被ってみると、かなりしっかりした締め付け感。シリコーン素材なので伸びは良いのですが、思った以上に硬めです。

顔の皮膚がググッと上に引っ張られるような感覚があり、位置調整をミスすると、顔のバランスがかなり独特な感じに…。ちゃんと直しても少し面白い顔になります。

頭の大きさや髪の量によって装着感が変わりそうですが、個人的には長時間つけると少し苦しかったです。慣れることを信じて、しばらく使ってみようと思います。

とはいえ、密着感は申し分ないので、泳いでいる途中でキャップが浮きにくいのは良かったです。髪をしっかりまとめたい人には安心感があります。

頭全体をピタッと覆ってくれるので、泳ぎに集中しやすい印象でした。

100円ゴーグルはかなり優秀！視界もクリアで快適！『水中ゴーグル（大人用、ブラック）』

商品名：水中ゴーグル（大人用、ブラック）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480278070

続いては、『水中ゴーグル（大人用、ブラック）』。価格は110円（税込）です。正直、これはかなり使いやすかったです！

両サイドのパーツを外せば、ベルトの長さを調整できる作り。顔幅に合わせやすく、フィット感も細かく調整できます。

さらに、レンズ部分にほどよくカーブがついているので、顔に当てたときにピタッと密着します。実際に装着して泳いでみましたが、隙間ができにくく、水も入ってきませんでしたよ。

視界もクリアで、曇りもそこまで気にならず快適でした。この価格でしっかりと使えるのはありがたかったです。

今回は、ダイソーの本格派水泳グッズをご紹介しました。水泳グッズって全部そろえると意外とお金がかかりますが、ダイソーなら試しやすい価格帯なのが助かります。

特にシリコーンタイプの水泳帽は、「本格的なものを買う前にまず試してみたい」という方にぴったりです。気になる方は、ぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。