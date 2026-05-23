100均の棒がとても良き！「1つで2役こなすってズルい！」ついでケアに便利な心地良いグッズ

ダイソーで見つけた『フェイシャルスティック（丸型）』が、スキンケア後のフェイシャルケアに便利！ひんやり冷たい金属の棒で、やさしくケアできてリラックスできます♡しかも、1つで2役こなす優れもの。反対側がスプーンになっていて、スパチュラとしても使えちゃうんです！ついでケアが習慣化できておすすめですよ。

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商品情報

商品名：フェイシャルスティック（丸型）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480637587

ダイソーの『フェイシャルスティック（丸型）』でスキンケアついでにケア♡

メイク前のスキンケアの際に軽くマッサージをすると、すっきりしてメイクの仕上がりも変わりますよね。でも手で行うとどうしても力が入りすぎてしまう上、摩擦も気になります…。

さらに暑い季節はひんやり感も欲しいところ。そんなことを考えているときに、ダイソーの美容グッズ売り場で『フェイシャルスティック（丸型）』という商品を発見しました！

顔周りをひんやりマッサージできる、スティックタイプのケアグッズです。

エッセンス美容液やクリームなどスキンケア製品で整えた後、このスティックでマッサージします。パッケージに詳しい使用方法は記載されていませんが、顔の気になる部分に沿わせて優しくなでるようにケアするのが良いと思います。

目元のケアに使用してみましたが、素材の特性でひんやり感じられて気持ちが良いです。心地よい刺激感もあり、ケアした部分がすっきりした気がします。

サイズの割に重く、ずっしりとしています。重みがあるのでしっかり刺激を与えられ、手のツボ押しなどにも使えそうです。

ただし手軽に使える反面、本体素材には銅メッキが施された亜鉛合金が使用されています。使用後はしっかりと水洗いして乾燥させ錆びないようにし、肌が弱い方は使用を控えたほうがよさそうです。

クリームやジェルを取り出すスパチュラとしても使える！

このスティックは、1つで2つの機能を持ち合わせているのも凄いところ！反対側がスプーンになっており、スパチュラとしても使うことができます。

ジャー入りのクリームやジェルなどをすくい取ってケアしたら、そのまま反対側に持ち替えてサッとケア。日常的に使用するツールと一体型になっていることで、紛失や使い忘れを防げます。

今回は、ダイソーの『フェイシャルスティック（丸型）』をご紹介しました。

スキンケア後の“ついでケア”でリラックス♡110円なので気軽に試せるのも魅力です！気になる方はぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。