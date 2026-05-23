「強盗慶太」が上信越で挑んだ幻の私鉄路線。長野・群馬・新潟の魅力をつなぐ壮大な観光開発構想とは

長野県と群馬県の県境に近い山あいにある「新鹿沢温泉」と群馬県長野原町を結ぶ私鉄路線の建設を目論んだ鉄道会社があった。その会社とは、企業買収で名を馳せた“強盗慶太”こと五島慶太氏率いる東京急行電鉄（現・東急電鉄）であった。長野・群馬・新潟の3県境にまたがる「上信越高原国立公園」に至る新たな鉄道建設構想は、観光開発をともなう壮大なプランだった。計画は、太平洋戦争末期の1945（昭和20）年4月からはじまり、地域のバス会社などを買収して開発を進めていったが、残念ながら軸となる鉄道新線の建設は幻に終わった。当時、軽井沢と草津温泉を結んでいた高原鉄道「草軽電気鉄道」をも巻き込んだ新線計画とは、いったいどんなものだったのだろうか。

※トップ画像は、1960（昭和35）年当時の観光パンフレット「国立公園の草津高原へ」交通略図（ぐんま草津温泉観光課）より＝資料／宮野佳久コレクション

観光開発進出のきっかけ

東京急行電鉄（現・東急電鉄）は、上信越方面への進出を積極的に進めるため、先の大戦下となる1945（昭和20）年4月に、長野県の軽井沢駅と群馬県の草津温泉駅とを結ぶ「草軽電気鉄道」を買収した。これは観光開発というよりは、戦時下の食糧増産という国策に対する沿線の農業開発という一面もあった。

草軽電気鉄道は、高原を走る夏場に特化した観光鉄道であり、1915（大正4）年の創立以来、赤字経営が続いていた。当時、東京から群馬県草津町にある草津温泉までは、国鉄線（信越本線）を経由し、軽井沢駅から草軽電気鉄道に乗り換えて向かうルートが一般的であった。ところが、1945（昭和20）年1月に国鉄・長野原線（現JR吾妻線）の渋川駅（群馬県渋川市）と長野原駅（現JR長野原草津口駅／群馬県長野原町）間が開通すると、草津温泉までの旅行時間は大幅に短縮され、運賃も割安となった。

これにより、草津温泉への湯治客らは、長野原駅から乗合バス（路線バス）を利用するようになり、結果、草軽電気鉄道の利用客は激減した。この状況に、親会社である東京急行電鉄は、上信越高原国立公園の観光開発とその輸送ルートの見直しを迫られた。

嬬恋駅付近をゆく草軽電気鉄道の旅客列車＝1959年10月11日、撮影／市川健三

草津前口駅に進入する草軽電気鉄道の旅客列車＝1961年9月24日、撮影／市川健三

計画線上に浮かび上がった2つの路線

草津温泉への湯治客を、国鉄・長野原線に奪われた草軽電気鉄道の親会社である東京急行電鉄は、草軽電気鉄道の旅客奪還と上信越高原国立公園への新たな観光ルートとなる鉄道建設を画策した。

その区間の一部には東京急行電鉄が計画する路線と重複するように鉄道敷設免許を申請していた会社があった。その鉄道とは「上信鉱業株式会社専用鉄道」で、省線・長野原駅〜草軽電気鉄道・嬬恋駅間の10km32mを結ぶ動力を蒸気とする軽便鉄道（レール幅762mm）の敷設を計画していた。この専用鉄道は、社名のとおり鉱物の貨車輸送を目的とするもので、旅客輸送ではなかった。この免許申請は、国内情勢が急変したのちの1945（昭和20）年9月のことであり、その後しばらくは「保留」とされた。これに対し東京急行電鉄は、水面下で上信鉱業への買収交渉を行っていた。

いろいろと調べていると、興味深い文献に出会った。「長野原町誌（上巻）1976年刊」によれば、先の大戦末期に上信鉱業専用鉄道と同じ区間に「千俣鉱石輸送鉄道」という路線の建設が進められていた。その目的は、先の大戦で使用する軍事物資となるハロイサイト（アルミ成分）を群馬県嬬恋村の千俣地区に存在した上信鉱山より採掘し輸送するためだった。同町誌には電気鉄道として計画したものの、完成を前に終戦を迎えたとあった。この鉄道は、橋脚や隧道などの土木構造物が部分的に完成しており、未成線遺構として現存していることも確認されている。（※上信鉱山の鉱石は、草軽電気鉄道の嬬恋駅からも出荷されていた。）

先の上信鉱業専用鉄道は、動力を「蒸気（SL）」としていた点や、“免許申請の段階”であったことを考察すれば、終戦後に目的を失った千俣鉱石輸送鉄道の土木構造物をそのまま使用して、上信鉱業株式会社が自社の専用鉄道として転用するために、鉄道敷設免許（建設費500万円）を申請したのではないかと想像する。しかし、これらを裏付ける資料の発見には至っていない。

東京急行電鉄と上信鉱業が重複申請していた区間（長野原駅と嬬恋駅間）＝資料／宮野佳久コレクション〔朱書きは筆者加筆〕

上信鉱業株式会社から申請のあった専用鉄道敷設に関する文書の一部＝資料／国立公文書館蔵

敷設免許の買収と幻に終わった新線計画

省線の長野原駅と草軽電気鉄道の嬬恋駅との間で重複申請となっていた鉄道免許申請は、東京急行電鉄の傘下となっていた草軽電気鉄道と上信鉱業の間で、1947（昭和22）年10月に買収交渉（譲渡契約）が成立し、その権利は草軽電気鉄道が手中に収めた。その額は、東急側が60万円を主張したが、上信側は150万円を要求した。結果、その中間額で妥協したとされる。

これにより、吾妻高原の鉄道建設および観光開発は、終戦後の復員軍人や被災者、海外引揚者などの失業問題の解決と、同地域における食糧増産を目的として、いわば国策に沿う形で進められた。そしてなにより、省線長野原線の開通によって草津温泉への湯治客が減少していた草軽電気鉄道の救済と再建を図るためでもあった。

「東急吾妻高原線」ともいうべき全線65kmにもおよぶ新線建設計画は、渋川駅（群馬県渋川市）を起点に、省線の線路をそのままに長野原駅（現・長野原草津口駅）へと進み、そこから草軽電気鉄道の嬬恋駅を経由して新鹿沢温泉へと至る23km100mを、レール幅1067mmの電気鉄道として建設費2500万円を投資して新設するというものだった。子どもの頃、新鹿沢温泉の周辺をハイキング中に「東京急行電鉄社有地」の看板を見たことがあった。当時は、なぜこんな山のなかに東急の看板があるのかと不思議に思ったものだが、まさかこの地で東急が鉄道の建設を目論んでいたことなど、想像すらできなかった。

この新線計画では、既存の観光ルートを見直すことも検討され、草軽電気鉄道の軽井沢駅〜北軽井沢駅間25km800mを廃止することも東急本社の考えにはあった。これらは、「東京急行電鉄長野原新鹿沢間地方鉄道敷設免許申請」として、1946（昭和21）年5月27日に当時の運輸大臣あてに提出された。この文書には、途中駅の名称や建設予定地、どういった観光施設と連携する計画だったのかといった資料は添付されていなかった。

東京急行電鉄としては、戦後の混乱期という状況のなかで、どうにか省線（国鉄）から長野原線を払い下げか貸下げにより自社線に取り込むことを目論んでいた。しかし、省線（国鉄）はそれを拒否した。そこで東京急行電鉄は、1948（昭和23）年6月にいったんこの免許申請を取り下げて、あらためて草軽電気鉄道から同じ内容で免許申請を行ったが、やはり省線（国鉄）の払い下げは認められなかった。

その後、この鉄道計画は夢と消えたが、五島慶太氏は長距離バスの運行をはじめ、上田丸子電鉄（現・上田電鉄）やバス会社を次々と買収して、上信越エリアの観光開発を進めていった。

東京急行電鉄が計画した新規鉄道建設路線（赤）と、草軽電気鉄道の廃止計画区間（青）を示した沿線案内図＝資料／宮野佳久コレクション〔添え書きは筆者加筆〕

東京急行電鉄から申請のあった鉄道敷設に関する文書の一部＝資料／国立公文書館蔵

文・写真／工藤直通

くどう・なおみち。日本地方新聞協会特派写真記者。1970年、東京都生まれ。高校在学中から出版業に携わり、以降、乗り物に関連した取材を重ねる。交通史、鉄道技術、歴史的建造物に造詣が深い。元・日本鉄道電気技術協会技術主幹、芝浦工業大学公開講座外部講師、日本写真家協会正会員、NPS会員、鉄道友の会会員。

【貴重画像】草軽電気鉄道の古写真をはじめ、東急が計画した幻の路線図や計画文書など（6枚）