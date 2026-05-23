63歳で国民年金を任意加入。480カ月を超えた分の保険料は無駄になりますか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、60歳以降に国民年金へ任意加入した場合、480カ月を超えるとどうなるのかについて解説します。
ここでポイントになるのは、「60歳以降に厚生年金へ加入していた期間」は、老齢基礎年金の480カ月にはカウントされないという点です。
ちゃらんさんのケースを整理すると、次のようになります。
・20歳〜23歳：約36カ月……国民年金未納
・23歳〜60歳：約444カ月……厚生年金加入（国民年金加入期間に算入）
・60歳〜62歳：約24カ月……厚生年金加入（老齢基礎年金の480カ月には算入されない）
・62歳以降：約24カ月……国民年金に任意加入
この場合、60歳時点での老齢基礎年金の加入期間は444カ月です。
そこへ、62歳以降の任意加入24カ月を加えると、
444カ月＋24カ月＝468カ月
となり、480カ月にはまだ達していません。つまり、「480カ月を超えてしまった」という計算にはなりませんので、任意加入した保険料が無駄になるわけではありません。
60歳以降に厚生年金へ加入していた24カ月分は、老齢基礎年金の480カ月には含まれません。そのため、老齢基礎年金そのものは468カ月分となり、制度上は“満額”にはなりません。
一方で、60歳以降に厚生年金へ加入していた期間については、「経過的加算」として老齢厚生年金に反映される仕組みがあります。そのため、実際に受け取る年金額全体では、老齢基礎年金の満額に近い水準になる可能性があります。
また、任意加入は原則65歳まで可能ですので、未納期間36カ月全てを埋めたい場合は、さらに任意加入できる可能性があります。
実際の加入記録によって細かな扱いが異なることもありますので、最終的には「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」、年金事務所で加入履歴を確認しておくと安心です。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
Q：63歳男性です。国民年金を任意加入したところ480カ月を超えてしまいました。超えた分は無駄になりますか？「63歳男性です。20歳から3年間、国民年金が未納でした。その後は会社員として厚生年金に加入し、60歳の定年後も2年間再雇用で厚生年金に加入していました。老齢基礎年金を満額に近づけるため、国民年金に任意加入して2年分を前納しましたが、計算すると480カ月を超えてしまうようです。超えた分の保険料は無駄になるのでしょうか。また、年金は満額になりますか？」（ちゃらんさん）
A：60歳以降に厚生年金へ加入していた期間は、老齢基礎年金の480カ月には含まれません。そのため相談者が任意加入した保険料は無駄になりません老齢基礎年金を満額で受け取るには、20歳から60歳までの40年間、つまり480カ月の国民年金加入期間が必要です。
ここでポイントになるのは、「60歳以降に厚生年金へ加入していた期間」は、老齢基礎年金の480カ月にはカウントされないという点です。
ちゃらんさんのケースを整理すると、次のようになります。
・20歳〜23歳：約36カ月……国民年金未納
・23歳〜60歳：約444カ月……厚生年金加入（国民年金加入期間に算入）
・60歳〜62歳：約24カ月……厚生年金加入（老齢基礎年金の480カ月には算入されない）
・62歳以降：約24カ月……国民年金に任意加入
この場合、60歳時点での老齢基礎年金の加入期間は444カ月です。
そこへ、62歳以降の任意加入24カ月を加えると、
444カ月＋24カ月＝468カ月
となり、480カ月にはまだ達していません。つまり、「480カ月を超えてしまった」という計算にはなりませんので、任意加入した保険料が無駄になるわけではありません。
60歳以降に厚生年金へ加入していた24カ月分は、老齢基礎年金の480カ月には含まれません。そのため、老齢基礎年金そのものは468カ月分となり、制度上は“満額”にはなりません。
一方で、60歳以降に厚生年金へ加入していた期間については、「経過的加算」として老齢厚生年金に反映される仕組みがあります。そのため、実際に受け取る年金額全体では、老齢基礎年金の満額に近い水準になる可能性があります。
また、任意加入は原則65歳まで可能ですので、未納期間36カ月全てを埋めたい場合は、さらに任意加入できる可能性があります。
実際の加入記録によって細かな扱いが異なることもありますので、最終的には「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」、年金事務所で加入履歴を確認しておくと安心です。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)