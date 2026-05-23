「たまらん」長谷川京子、透け感のあるファッションを披露「スタイル最高」「綺麗過ぎる!!カッコいい」
俳優の長谷川京子さんは5月22日、自身のInstagramを更新。シースルーのアイテムを使ったファッションを公開しました。
【写真】シースルートップスを着る長谷川京子
コメントでは「スタイル最高ですね」「スタイルが良すぎる」「憧れます」「シースルーのトップスがとても素敵です」「ファッションも京子さんも可愛くて素敵すぎます」「とても可愛いです」「たまらん」「綺麗過ぎる!!カッコいい」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】シースルートップスを着る長谷川京子
「とても可愛いです」長谷川さんは「Lately...」とつづり、6枚の写真を投稿。さまざまなオフショットを公開しました。1枚目は鏡越しの自撮りショットで、黒いシースルートップスにスキニーパンツを合わせた姿です。色気があふれ、スタイルの良さが際立っています。また3枚目は、俳優の大政絢さんと玄理さんとのスリーショット。距離が近く、仲が良いことがうかがえます。
「マジで美し過ぎる！」12日の投稿でも、スキニーパンツを着用した姿を披露していた長谷川さん。脚の長さや細さが際立っています。ファンからは「京子さん、マジで美し過ぎる！」「すっんごい美人 見惚れた」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)