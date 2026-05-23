＜大相撲五月場所＞◇十三日目◇22日◇東京・両国国技館

【映像】体が“裏返って”土俵外に飛んでいく「ド迫力」決着

大怪我からの復活を目指す元関取の実力力士が、“規格外”197センチ新人力士との全勝対決で衝撃的な勝利を遂げた。宙に浮き、体が裏返って土俵の外へ飛ぶ大迫力の決着に館内騒然、「すんごい飛び方した」「さすがは元関取」と驚きの声が相次いだ。

6連勝中の無敗力士同士の対決となった三段目七十七枚目・木竜皇（立浪）と三段目五十五枚目・天昇山（玉ノ井）の一番。木竜皇は自己最高位が十両十二枚目の実力者だ。昨年三月場所で「右膝前十字靱帯断裂」「右膝関節内側側副靱帯損傷」などの大怪我を負い長期休場を余儀なくされ序二段まで陥落、先場所6場所ぶりに復帰すると全勝を遂げ、三段目に上がった今場所でもこれまで無傷で白星を重ねてきた。

そんな木竜皇が十三日目に対戦したのはモンゴル出身の22歳・天昇山。今年一月場所で序ノ口デビューした天昇山は、身長197センチ、体重172キロの大きな体格を持ち、好成績で番付を上げてきた期待の新人力士だ。今場所では木竜皇と同じく無敗で白星を重ね、連勝街道を突き進んできた。

三段目の優勝争いにも絡んだ全勝同士の一番。立ち合いもろ手で当たった天昇山は、はたき込んで攻めていく。だが木竜皇は低い姿勢を保ち、相手の懐に潜り込んで前に出ていった。そのまま土俵際、天昇山が左上手を深く掴んで投げに出ようとするも、木竜皇は圧力をかけて前に出続け、最後は木竜皇が押し出しを決めて勝利した。決着の際、木竜皇は土俵際で宙に浮いて裏返りながら土俵下へ転落。迫力の場面に館内騒然となり、どよめきが沸き起こった。

十両経験者の木竜皇が見せた衝撃的な決着に、ABEMAの視聴者も「すんごい飛び方した」「興奮した！」「さすがは元関取」「圧倒的だったな」「すごー、うらがえったｗ」と驚きの声を上げていた。

全勝対決を制した木竜皇は7勝目を挙げ、三段目優勝へと望みをつないだ。敗れた天昇山は1敗目を喫した。十三日目の取組を終えて、三段目の優勝争いは無敗をキープした三段目六枚目・旭富士（伊勢ヶ濱）と木竜皇の二人に絞られることになった。(ABEMA／大相撲チャンネル)