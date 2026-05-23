『田鎖ブラザーズ』不穏な展開が続く「情報量多すぎて頭が追いつかない」
俳優・岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演するTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜 後10：00）の第6話が、22日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真多数】岡田将生、染谷将太、中条あやみら…豪華キャストを一挙紹介！
本作は、2010年4月27日の殺人罪などの公訴時効廃止を目前に、わずか2日の差で両親殺害事件の時効が成立してしまった兄弟“田鎖ブラザーズ”の物語。刑事の兄・田鎖真を岡田、検視官の弟・田鎖稔を染谷将太が演じ、31年前に起きた「田鎖家一家殺傷事件」の真相を追い続ける本格クライムサスペンスだ。
第6話では、青委署管内で西浦綾香（川崎珠莉）が単独交通事故で死亡。しかし遺体の状況から、事故ではなく車体不良を利用した一酸化炭素中毒による殺人の可能性が浮上する。さらに綾香は、3年前に女性をはねて死亡させながらも不起訴処分となっていたことが判明。被害者遺族である宇野孝道（山本浩司）の復讐が疑われる。
その後の捜査で、宇野が市役所福祉健康課の相談員・秦野小夜子（渡辺真起子）に心酔していたことが発覚。真は小夜子と接触する中で「ひとりで抱え込むのは苦しくないですか？」と問いかけられ、次第に心を開いていく。
夜の相談室で向かい合った真は、31年前の事件によって人生を奪われた苦しみや、事件が風化していく恐怖、そして時効成立の日に感じた絶望を吐露。「本当は…何か作る仕事がしたかった…父ちゃんみたいに…」と涙を流した。
しかし小夜子は、真の手を握りながら「被害者が受けた痛みも、加害者が受ける痛みも、おあいこ。とんとんです…」と不穏な言葉をささやく。さらに「犯人が捕まってないなら、遺族も捕まってはいけない…とんとん…とんとん…」と語りかけるなど、不気味なシーンが続いた。
SNSでは「とんとん…怖すぎて鳥肌」「夢に出そう」「真、闇堕ちしないで」「洗脳されたフリであってくれ」などの声が続出。真を精神的に追い込むような小夜子の存在に注目が集まった。
また物語後半では、町中華「もっちゃん」の店主・茂木幸輝（山中崇）が辛島家と親しい関係にあることも判明。さらに、匿名アプリ「テレシーク」で“先生”宛てにメッセージを送っていた人物の存在も浮かび上がり、視聴者の間では「“先生”って秦野？」「もっちゃんも関係者なの？」「情報量多すぎて頭が追いつかない」と考察が白熱している。
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本作は、2010年4月27日の殺人罪などの公訴時効廃止を目前に、わずか2日の差で両親殺害事件の時効が成立してしまった兄弟“田鎖ブラザーズ”の物語。刑事の兄・田鎖真を岡田、検視官の弟・田鎖稔を染谷将太が演じ、31年前に起きた「田鎖家一家殺傷事件」の真相を追い続ける本格クライムサスペンスだ。
その後の捜査で、宇野が市役所福祉健康課の相談員・秦野小夜子（渡辺真起子）に心酔していたことが発覚。真は小夜子と接触する中で「ひとりで抱え込むのは苦しくないですか？」と問いかけられ、次第に心を開いていく。
夜の相談室で向かい合った真は、31年前の事件によって人生を奪われた苦しみや、事件が風化していく恐怖、そして時効成立の日に感じた絶望を吐露。「本当は…何か作る仕事がしたかった…父ちゃんみたいに…」と涙を流した。
しかし小夜子は、真の手を握りながら「被害者が受けた痛みも、加害者が受ける痛みも、おあいこ。とんとんです…」と不穏な言葉をささやく。さらに「犯人が捕まってないなら、遺族も捕まってはいけない…とんとん…とんとん…」と語りかけるなど、不気味なシーンが続いた。
SNSでは「とんとん…怖すぎて鳥肌」「夢に出そう」「真、闇堕ちしないで」「洗脳されたフリであってくれ」などの声が続出。真を精神的に追い込むような小夜子の存在に注目が集まった。
また物語後半では、町中華「もっちゃん」の店主・茂木幸輝（山中崇）が辛島家と親しい関係にあることも判明。さらに、匿名アプリ「テレシーク」で“先生”宛てにメッセージを送っていた人物の存在も浮かび上がり、視聴者の間では「“先生”って秦野？」「もっちゃんも関係者なの？」「情報量多すぎて頭が追いつかない」と考察が白熱している。