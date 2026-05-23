【風、薫る 第41回あらすじ】りん、千佳子の手術の日迎える
【モデルプレス＝2026/05/23】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第41話が、5月25日に放送される。
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朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
りん（見上愛）は、千佳子（仲間由紀恵）の手術の前日、千佳子の病室で、一晩を過ごすことにする。
迎えた手術当日、医師の今井（古川雄大）の手術介助を手際よく行う看病婦のフユ（猫背椿）の姿を見て、りんは心動かされ、千佳子からは思わぬ言葉をかけられる。
（modelpress編集部）
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◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
◆「風、薫る」第41話／5月25日（月）放送
りん（見上愛）は、千佳子（仲間由紀恵）の手術の前日、千佳子の病室で、一晩を過ごすことにする。
迎えた手術当日、医師の今井（古川雄大）の手術介助を手際よく行う看病婦のフユ（猫背椿）の姿を見て、りんは心動かされ、千佳子からは思わぬ言葉をかけられる。
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