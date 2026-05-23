◆ドラディション「ＮＥＶＥＲ ＧＩＶＥ ＵＰ ２０２６ ＰＨＡＳＥ‐１」（２２日、後楽園ホール）観衆１１０８

プロレス界の“レジェンド”藤波辰爾が主宰する「ドラディション」は２２日に後楽園ホールで藤波のデビュー５５周年記念イヤー第一弾大会「ＮＥＶＥＲ ＧＩＶＥ ＵＰ ２０２６ ＰＨＡＳＥ‐１」を開催した。

メインイベントで藤波は、「Ｈ．Ｏ．Ｔ」成田蓮とシングル対決した。７２歳のドラゴンと２８歳の悪のリーダーとの対決は、時空を超えた名勝負に発展。最後は成田が地獄の断頭台を突き刺し勝利した。

試合後も成田は裕二郎と藤波を攻撃。ここでウルフアロンが花道をダッシュしてリングイン。まさかのビッグサプライズにホールが沸騰する中、ウルフは成田に一本背負いを決めて蹴散らした。

６・１４大阪城ホールで成田のＮＥＶＥＲ無差別級王座に挑むウルフ。マイクを持ち「成田！テメエが今日ここで藤波さんと試合するって聞いて、オメエが悪いことできねえように監視してたんだよ！ 次のオマエと俺の決戦は６月１４日、『ＤＯＭＩＮＩＯＮ』大阪城ホール。テメエのいまのベルト、必ず俺が取り返してみせる。おい、成田！その日まで震えて眠れ」と挑発した。ウルフに救出された藤波は「ウルフ、ありがとう。気持ちよく最後のあいさつをしようと思ったけど…あれが成田って言うのか！？ よーし、もう俺に火がついた。ウルフ、是非ぶっ潰してやろう！」とエールを送った。

バックステージでウルフは藤波へ「すみません、ちょっと助けに来るの遅くなってしまって」と謝罪すると、ドラゴンは「もうちょっと早ければ。いいパンチ入ったなぁ」と言葉をかけた。これにウルフは「ちょっと介入されることが多かったので、自分がこの試合に行くっていうのはちょっとどうしても」と唇をかんだ。

藤波は「今度、いつだって？」と問いかけるとウルフは「６月１４日、『ＤＯＭＩＮＩＯＮ』大阪城ホールです」と返答。藤波は「大阪城かぁ。俺もいろんな思い出があるけど。ぶっ潰して、アイツを。俺の分まで」と激励するとウルフは「はい。ボクも２月に１回、苦い思いをさせられてるので。今回の試合もそうですけど、すべての借りを返せるように。６月にすべてをぶつけます」と誓った。

さらに藤波「今度は正規にリングシューズとトランクスを履いて、ウチのリングに上がってください」とオファーするとウルフは「今日はちょっと監視用のジーパンで来てすみませんでした」とドラディション参戦への意欲を見せていた。

◆５・２２ドラディション全成績

▼メインイベント スペシャルシングルマッチ ６０分１本勝負

〇成田蓮（１１分０７秒、地獄の断頭台→体固め）藤波辰爾●

▼セミファイナル ４５分１本勝負

〇高橋裕二郎（１５分３３秒 ＢＩＧ ＪＵＩＣＥ→体固め）ＬＥＯＮＡ●

▼第４試合 タッグマッチ ２０分１本勝負

△長井満也、小島聡（時間切れ引き分け）船木誠勝、諏訪魔△

▼第３試合 タッグマッチ ２０分１本勝負

黒潮ＴＯＫＹＯジャパン、〇ＡＫＩＲＡ（１５分１５秒 ムササビプレス→片エビ固め）ハヤブサ、ＭＡＺＡＤＡ

▼第２試合 ２０分１本勝負

〇関本大介（８分１３秒 アルゼンチンバックブリーカー）倉島信行●

▼第１試合 タッグマッチ ２０分１本勝負

〇鈴木敬喜、長井隆之介（１２分０８秒 ラリアット→片エビ固め）竹村豪氏、三州ツバ吉●