米経済誌「フォーブス」（電子版）が２２日（日本時間２３日）、世界中のアスリートの長者番付を発表した。

ドジャース・大谷翔平投手（３１）は、１億２７６０万ドル（約２０３億円）で５位。球界ではトップに入り、球界史上最高額を更新した。競技での収入は年俸の約９７％が後払いという異例の契約とあって２６０万ドル（約４億１０００万円）止まりだったが、グラウンド外での収入は全アスリートの中でトップの１億２５００万ドル（約１９９億円）を記録した。

同ランキングは、昨年５月１日から今月１日までの給与、賞金、スポンサー収入などで算出された。１位はサッカー・ポルトガル代表のレジェンド選手クリスティアーノ・ロナウド（アルナスル）で３億ドル（約４７７億円）。競技収入が２億３５００万ドル（約３７４億円）、競技外が６５００万ドル（約１０３億円）だった。２位はボクシングのサウル・アルバレス（メキシコ）で１億７０００万ドル（約２７１億円）、３位はサッカーのアルゼンチン代表のメッシ（マイアミ）で１億４０００万ドル（約２２３億円）、４位は八村塁の同僚でＮＢＡのレブロン・ジェームズ（レーカーズ）で１億３７８０万ドル（約２１９億円）だった。

球界で大谷に次ぐ２位は、全体２５位でドジャースの同僚のカイル・タッカーで６９００万ドル（約１１０億円）だった。