アメリカ・ニューヨークで開かれていたNPT＝核拡散防止条約の再検討会議は22日、核軍縮の方向性を示す最終文書を採択できませんでした。3回連続の決裂で、NPT体制が形骸化する恐れがあります。

ニューヨークの国連本部で開かれていたNPT＝核拡散防止条約の再検討会議は、最終日の22日午後、議長を務めるベトナムの国連大使が「最善を尽くしたが、合意に達する見込みがない」と述べ、最終文書を採択しない考えを示しました。

議長は22日までに各国との協議を踏まえ4度の改訂を経た最終文書の草案を配布していました。

当初の草案に比べて全体の分量は大幅に減り、北朝鮮の非核化を求める項目やロシアが占拠するウクライナのザポリージャ原発の安全の重要性を確認する項目などが削除されていました。

また、イランの核開発問題をめぐり、「イランはいかなる核兵器も追求、開発、取得してはならない」という部分は、保留を示す括弧でくくられていて、合意に達していなかったとみられます。

最終文書は全会一致での採択が必要で、ギリギリまで協議が続けられましたが、合意には至りませんでした。

過去2回の再検討会議でも最終文書を採択できず、今回、3回連続の決裂となり、NPT体制が形骸化する恐れがあります。