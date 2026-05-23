サッカー元日本代表の柿谷曜一朗氏（36）が22日深夜放送のテレビ朝日「しくじり先生 俺みたいになるな！！」（金曜深夜0・45）にゲスト出演。同期入団の元日本代表に“嫉妬”していたことを明かした。

少年時代は「この世に俺よりサッカー上手い人間おんの？俺、無敵やん！みんな、練習しても無駄やで！」という心境でプレーしていた柿谷氏。

無双していたサッカー少年は、高校1年生の時にセレッソ大阪史上最年少でプロ契約を勝ち取った。同期には1つ年上の香川真司も一緒に入団した。

プロになるとパスももらえず、試合出場機会も減っていた。さらにプロに入ったとはいえ天狗だったため「意味わからん！なんでみんなパスくれへんねん！無敵の俺がゴールを決めたんのに！」と思っていたという。

一方で同期の香川はリーグ得点王を獲得し、「平成生まれ初の日本代表」に選出されるなど大活躍していた。

ピッチ外でもサインを求める列が香川の方が長くなったり、グッズの売れ行きも香川の方が売れていたため“嫉妬”していたと告白した。

「とにかく拗（す）ねてました。そして周りは僕の前では香川真司さんの名前を出さなくなりました。名前が聞こえてくると舌打ちしていた」と回想した。

すると、アルコ＆ピースの平子祐希から「当時、腰が低くてボールが回ってきてたら、この時の香川選手と同じぐらい結果は出せていたと思いますか？」と質問した。

柿谷氏は「僕なりには真面目にやっていた。僕の真面目は自分がプレーすることだった。今、15〜16歳に戻っても同じだったと思います。周りに何を言われても聞こえなかった。僕がボールを持てばゴールができる。それが僕の正義だった」と回答した。

さらに「（香川真司を）壁だと思っていたらもっと成長できたと思う。壁とも認めたくなかった。壁は壁でも横から逃げていった」と説明した。