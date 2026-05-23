「中日６−２広島」（２２日、バンテリンドーム）

まさかの事態に球場全体がざわついた。顔をゆがめ、広島先発・栗林良吏投手がベンチに下がっていく。右脚内転筋の違和感でわずか１７球での降板。最終的に２／３回を３安打４失点（自責点２）で今季２敗目を喫した。試合後に報道陣の取材に応じ、「自分自身としてはあそこを抑えたかっただけなので。それで抑えられず、あの失点が今日の負けになった。そこだけですかね」と悔しさをかみしめた。

初回のマウンドに立った右腕は２死二塁から４番・細川に四球を与えた。その際、右脚に違和感を感じ、自ら球審に申告する形でベンチへと小走りで下がっていった。その後、マウンドに戻って投球を再開したが、阿部と石伊に連続適時打を浴びた。ここで投手コーチとトレーナーがマウンドに歩み寄ってきて、緊急降板となった。

新井監督は「最初は『つった』という感じだった。本人は『行ける』ということだったので、行って。やっぱりちょっとどうかなという感じだったから代えた」と説明。トレーナーからの報告では過去にも痛めた箇所だという。今後については、「病院に行った上での判断。いずれにせよ（登録）抹消になると思う」と明かした。

栗林は今季から先発に転向し、すでに２完封をマーク。試合前の時点で防御率はリーグ２位の０・７８だったが、この日の登板を経て１・１５になった。ここまでエース級の働きをしていただけに長期離脱は避けたい。