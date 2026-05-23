近年、十分な資産を築いて早期リタイアを目指す「FIRE」が話題となっています。しかし、内閣府の「満足度・生活の質に関する調査報告書」によると、非就業者は正規雇用者に比べて「社会の役に立っている」という実感が低く、孤立しやすい傾向が明らかになっています。都内のIT企業で管理職を務めていたケンジさん（仮名・52歳）も、1.2億円の資産を手に51歳で早期退職を決意。しかし、自由な生活の果てに待っていた〈残酷な現実〉とは。

「二度と会社員なんかやるものか」総資産1.2億円で早期退職を決断

都内のIT企業で管理職を務めていたケンジさん（仮名・52歳）は、51歳で早期退職しました。

退職前の年収は約950万円（手取り約700万円）。妻と中学生の息子の3人家族で、経済的な生活は安泰でした。しかし、日々の中間管理職としてのプレッシャーや社内政治に疲弊しきっていたといいます。

そんなとき、会社が早期退職者を募集していたため、ケンジさんは応募することにしました。そして無事に早期退職することが決まり、割増しされた「手取り2,300万円」の退職金が手に入りました。

これまでの貯蓄や投資信託、さらに十数年前に亡くなった親からの相続財産などとあわせると、総資産は約1億2,000万円に達しました。

「ようやく仕事から解放される。これだけのお金があれば、一生遊んで暮らせるな」

そう確信したケンジさんは、後任への引き継ぎもそこそこに有給を消化。「二度と会社員なんかやるものか」と、晴れやかな気持ちで長年勤めた職場を去りました。

「俺の金で生活できてるんだから」無気力な夫に愛想を尽かした妻と息子

退職直後は長年のストレスから解放され、自由を満喫していましたが、社会的な枠組みを失ったことで生活リズムは急速に崩壊していきます。

昼間はネット掲示板や株価のチェック、夜は深夜までゲーム。昼過ぎに起きては酒を飲む毎日に浸っていました。

「毎日家でゴロゴロしてお酒ばかり飲んで、ずっとこんな生活を続けるつもり？ 息子だって高校受験を控えているのに、父親のあなたがそんな無気力でどうするの」という妻の切実な問い詰めにも、ケンジさんは「俺の資産で生活できているんだから文句をいうな」と取り合いません。

そして退職から1年後、すっかり愛想を尽かした妻は「お金があっても、今のあなたは父親としても夫としても尊敬できない」という言葉を残し、息子を連れて実家へ帰ってしまったのです。

その際に妻と話し合い、ケンジさんは別居中の生活費と息子の教育費として、毎月20万円を仕送りすることを約束しました。大黒柱としての責任を果たし続けていれば、いつか家族の絆を取り戻せるはずだという、ケンジさんなりの執着でした。

会社や家族が支えだった…孤独で気づいた「つながり」の大切さ

妻と息子が家を出て行ってから数ヵ月間、ろくに誰とも会話すらしない生活のなか、ケンジさんは初めて「会社や家族というコミュニティが自分の精神的支柱だったこと」に気づきます。

ようやく反省したケンジさんは妻に謝罪をするも、妻の反応は想像とは違うものでした。

「やっと冷静になったのね。でも、すぐに元通りは難しい。しばらくは今のまま距離を置かせてほしい」と突き放され、すぐに家族の絆を取り戻すことはできませんでした。

自身の生活費に加えて妻子への仕送りが重なり、資産が減っていく恐怖を覚えました。しかし、それ以上にケンジさんを追い詰めたのは、底知れぬ孤独感でした。

そして、社会とのつながりを求めて再就職活動を始めますが、転職市場は50代の元管理職を温かく迎え入れてはくれませんでした。

「いまさら戻りたいなんて、都合がよすぎませんか」元部下からの冷酷な宣告

年功序列の企業で順当に出世して培ったのは「社内政治の立ち回り」や「自社特有のルールの熟知」ばかり。他社でも通用するようなスキルを持たないケンジさんの市場価値は驚くほど低く、何十社応募しても面接にすら進めません。

焦ったケンジさんは、恥を忍んで元上司に連絡を取り、「給料は下がってもいいから、もう一度働かせてください」と懇願しました。元上司は「一度話だけは聞いてやる」と、面談を設定してくれました。

しかし面談の席には、ケンジさんの後任として昇進した元部下も同席していたのです。

「あなたがマニュアルも残さずに無責任に辞めたせいで、現場がどれだけ混乱したか……。いまさら戻りたいなんて、都合がよすぎませんか」

元部下の冷ややかな言葉に、ケンジさんは顔から火が出るほど恥ずかしくなり、うつむくしかありませんでした。結局、復職は叶わず、現在は時給制の派遣社員として、簡単な事務作業をする毎日を送っています。

お金では買えない「社会とのつながり」の価値

内閣府の「令和6年度 高齢者の経済生活に関する調査結果」によると、高齢者に50代の働く様子を振り返ってもらったところ、「知り合いはほぼ仕事関連の人たちだった」と答えた人が全体の22.6％に上りました。このことから、会社中心の生活を送ってきた人間が組織を離れると、社会から孤立するリスクが高いことが推測されます。

また、内閣府の「満足度・生活の質に関する調査報告書（令和7年）」によれば、非就業（無職）の人は正規雇用者に比べ、「人々に認められている」「社会の役に立っている」と実感するスコアが低い傾向にあります。資産があっても、社会的な承認や居場所を失ったことで、ケンジさんの精神はバランスを崩したのでしょう。

再就職の壁についても、前述の調査で50代のころを振り返った際、「経験を積んだ仕事で力を発揮していた（35.5％）」「同じ仕事を続けるつもりでいた（33.7％）」と答えた人が多い一方で、「リタイア後のキャリアに関する情報収集をしていた」という人はわずか2.8％にとどまりました。つまり、多くの人が「今の会社で培った経験が社外でもそのまま通用する」と錯覚し、自身の市場価値やスキルを客観視する準備を怠っていたことがうかがえます。その結果、他社で通用する汎用的なスキルを持たないまま勢いで早期退職してしまうと、転職市場で評価されず仕事の選択肢が狭まる現実が待っていると推測できます。

十分なお金で自由を得たはずが、人間関係や社会的承認、自身のポジションを失ったケンジさんの転落は、FIREに潜む見過ごされがちなリスクを示唆しています。

［参考資料］

内閣府「令和6年度 高齢者の経済生活に関する調査結果」

内閣府「満足度・生活の質に関する調査報告書（令和7年）」