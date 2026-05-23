湖国の夏の風物詩として親しまれている「びわ湖大花火大会」の実行委員会は、今年の開催日を８月６日の木曜に決め、大津市の大津港沖一帯で開催すると発表した。今年は４０回の節目を迎え、２部制としてドローンショーなどの新たな趣向を取り入れる。



【写真】昨年の花火大会、会場の様子

現在の大会は１９８４年に始まった。今回の新たな試みは１部（午後７時半〜同４５分）で実施し、ドローンショーや音楽と花火約２千発を組み合わせた演出を披露する。従来通りの形式で行う２部（午後７時４５分〜同８時半）では、打ち上げ時の直径が約３００メートルにまで広がる１０号玉を放つ。全体の打ち上げ数は昨年から２千発増の１万２千発を見込む。



昨年は大雨に見舞われる中でも約３４万人が来場したが、一方で翌日土曜のごみ収集に苦労したという。このため、これまで開催日の８月８日が土、日曜の場合は金曜に開催していたのをさらに前倒しし、今回は木曜開催とした。



有料座席は６万５５０人分を設け、４月１３日から１次の抽選販売を始める。２次、３次と抽選販売し、残った分を５月２３日から一般販売する。販売は公式サイトから。詳細はコールセンター０５０（５５３６）３９４４。



（まいどなニュース／京都新聞）