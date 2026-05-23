見上愛さんと上坂樹里さん主演の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第9週「看病婦とアメ」の第41回が5月25日に放送予定です。

【写真】ついに手術が行われ…

連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』は、明治期に看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマ。見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演じる大家直美の2人が、患者や医師との向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがて“最強のバディ”になっていく物語。

りんの父・信右衛門を北村一輝さん、りんの母・美津を水野美紀さん、りんの妹・安を早坂美海さん。直美を見守ってきた牧師・吉江善作を原田泰造さん。“鹿鳴館の華”と呼ばれた貴婦人、大山捨松を多部未華子さんが演じます。

＊以下５月25日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

りん（見上愛）は、千佳子（仲間由紀恵）の手術の前日、千佳子の病室で、一晩を過ごすことにする。

迎えた手術当日、医師の今井（古川雄大）の手術介助を手際よく行う看病婦のフユ（猫背椿）の姿を見て、りんは心動かされ、千佳子からは思わぬ言葉をかけられる。

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脚本は吉澤智子さん。主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの『風と町』。占い師の真風（まじ）役の研ナオコさんが、語りも務めます。原案は田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール 大関和物語』（中央公論新社刊）。