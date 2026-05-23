NHK連続テレビ小説『風、薫る』。5月25日放送の第41話では、りん（見上愛）が千佳子（仲間由紀恵）から思わぬ言葉をかけられる。

参考：『風、薫る』“千佳子”仲間由紀恵が家族のため手術を決意 “シマケン”佐野晶哉の恋も進展？

朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。

千佳子が家族のため手術を決意した第40話。

第41話では、りんは、千佳子の手術の前日、千佳子の病室で、一晩を過ごすことにする。迎えた手術当日、医師の今井（古川雄大）の手術介助を手際よく行う看病婦のフユ（猫背椿）の姿を見て、りんは心動かされ、千佳子からは思わぬ言葉をかけられることに……。

主人公・一ノ瀬りんを見上愛、大家直美を上坂樹里が演じるほか、佐野晶哉、多部未華子、坂東彌十郎、生田絵梨花、菊池亜希子、中井友望、木越明、原嶋凛、筒井道隆、坂口涼太郎、森田甘路、飯尾和樹、仲間由紀恵、上杉柊平、藤原季節らがキャストに名を連ねている。（文＝リアルサウンド編集部）