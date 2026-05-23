金子駆大が「65」で4差8位に浮上 星野陸也13位、桂川有人51位で決勝へ
＜ソウダル・オープン 2日目◇22日◇リンクフェン・インターナショナルGC（ベルギー）◇6940ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーの第2ラウンドが終了した。ザンダー・ロンバード（南アフリカ）とトム・ヴァイヤン（フランス）がトータル13アンダーで首位に並んでいる。
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メジャー「全米プロ」から連戦となる金子駆大が1イーグル・5バーディ・1ボギーの「65」をマーク。30位から首位と4打差の8位タイまで順位を上げ、3試合ぶりの予選通過を決めた。星野陸也は5連続バーディを含む8バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「67」で回り、トータル8アンダー・13位タイにつけている。桂川有人も1イーグル・3バーディ・2ボギーの「68」と伸ばし、トータル4アンダー・51位タイで決勝ラウンドに進んだ。
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