タレントの岸明日香（３５）がデビュー１５周年イヤーに突入し、節目に現在地を提示する５年ぶり５冊目の写真集「Ｔｒａｊｅｃｔｏｒｙ」（ワニブックス）を、２２日にリリースした。タイトルは英語で「軌跡」、「歩み」を意味する。長らくグラビア界の第一線を走り「こだわりは強い方」と自負するグラビア論とともに、岸の「Ｔｒａｊｅｃｔｏｒｙ」を聞いた。

写真集の表紙はまさかのすっぴん！初日の１カット目に撮影したもので「完全に油断した状態。現場は『めっちゃいい！表紙でいい！』って沸いたんですけど、自分はギャグだと思ってました」と笑った。

昨年１１月にベトナムで撮影し「３０代ラスト」をうたう。「３０代になってから体形維持が大変。グラビアに関しては完璧主義なので、自分の中では最後の写真集になるかもしれへんなって覚悟もありました」。アイデアを詰め込み、過去最大露出の「手ブラを踏み越えた」ショットにも挑んだ。

２０１２年に週刊誌のグラビアでデビュー。それまでバストがコンプレックスで「普通の服を着ていてもかわいく着られない。自己肯定感ゲキ低人間で、髪を腰まで伸ばして、どうにかして隠したいと思ってました」と振り返る。当時のマネジャーの助言で髪を切ったことが転機となった。

「泣きながら髪を切ったんですけど、ボブにしたことがキャラクターになった。ロングの方が多かったので、ボブ枠で仕事をすり抜けてきました」。翌１３年、スイーツ飲料「ドロリッチ」のＣＭに先輩グラドルと出演すると仕事が急増した。

「ＣＭ出演も、たぶんボブ枠。それきっかけで合計１００誌くらいグラビアが決まって、上京しました」。以降、バラエティーや俳優業に進出しながらも、グラビアを続けてきた。

絶対に譲らなかったのは「下品にしないこと」。「色気、艶はほしいけど、肌を出せばいいわけじゃない。露出があっても、品があるものにしたい。見せ方はすごく研究しました」。５０冊以上の写真集でポージングなどを分析。いいものを取り入れ、やりたくないものを心に留めた。核がブレないからこそ今がある。

「３０代は絶対に好きなことだけやる」と決め、冷凍カレーや香水、ルームウエアをプロデュースするなどマルチに活動。「昔は何でも屋さんなのもコンプレックスだったんですけど、今は一周回りました。いろんなことができるのも武器だなって」。座右の銘は「そのときはそのとき そのときもそのとき」だという。「悩みすぎずにやりたいことに挑戦する。一休さんの言葉…なのかな？でも、一休さんの言葉みたいに使ってます」。「アハッ！」と笑う顔には充実感があふれていた。

◆岸明日香（きし・あすか）１９９１年４月１１日生まれ、大阪府出身。２０１２年、「週刊プレイボーイ」のグラビアでデビュー。１３年、「ドロリッチ」ＣＭがきっかけで知名度が急上昇。俳優としてもドラマ「警視庁ゼロ係〜生活安全課なんでも相談室〜」シリーズなどに出演し、現在は縦型ショートドラマ「アイドル夫を捨てたら、人生逆転した件」が配信中。また、「ウルトラガーリックカレー」や香水「Ｌａｆｓ」をプロデュースした。身長１５８センチ。