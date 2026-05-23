「半袖でも焼けにくくてラクだった」日傘だけじゃ不安な人に…通勤・外出で使いやすいアームカバー
気温が上がってくると、涼しい半袖が恋しくなる。でも、どうしても気になるのが腕の日焼けだ。日傘を差していても地面からの照り返しは防げず、かといって長袖を羽織るのは暑い。そんな時に便利だったのが、最近増えている「つけっぱなしでも気になりにくい」アームカバー。通勤や買い物のときもサッと使いやすく、いまは“夏の定番アイテム”として取り入れる人も増えている。
【写真】「半袖の日はこれ必須！」の声も 通勤から外遊びまで “使いやすい”アームカバー
■最近のアームカバーは“いかにも感”が出にくい
以前のアームカバーといえば、「いかにもUV対策をしています」という印象を持つ人も多かったかもしれない。しかし最近は、接触冷感や極薄素材を採用したスリムなタイプも増えている。色展開も肌なじみの良いベージュやグレー、レイヤードTシャツ風に見えるフリルタイプなど、普段のコーデになじみやすいものが多い。
実際に使ってみると、通勤や買い物のときも違和感が出にくく、「半袖の日はこれをつけている」という人も増えているようだ。
■通勤から外遊びまで “使いやすい”アームカバー
【1】[Pawinpaw] 【冷えっ冷え】アームカバー UVカット レディース 接触冷感
スポーツや自転車移動が多い人に向いているのが、この「冷えっ冷え」タイプのアームカバー。接触冷感素材を採用しており、暑い日でもひんやり感が続きやすい。吸汗速乾機能も備わっているため、汗をかいてもサラッと使いやすいのが特徴だ。
レビューでは「風が吹くと本当に冷たく感じる」と、冷感性能を評価する声も見られた。指掛けタイプなので、手の甲までカバーしやすいのもうれしいポイント。スマートフォンの操作もしやすく、自転車移動や屋外レジャー、長時間の外出時にも取り入れやすそうだ。
【2】[LINOR] シルク アームカバー uvカット レディース
服装になじみやすいアームカバーを探している人に向いているのが、LINORのシルクアームカバー。シルク素材ならではのなめらかな肌触りで、長時間つけてもストレスを感じにくいのが特徴だ。
「つけているのを忘れるほどさらさら」という口コミも見られ、圧迫感の少なさも好評。白肌をキープしたいけれど、UV対策感はあまり出したくない …そんな人でも取り入れやすい。日差し対策だけでなく、オフィスでの冷房対策として使っている人もいるようだ。
【3】[WindTour] アームカバー レディース UVカット 夏 日焼け防止 アームスリーブ
「ぴたっとした密着感が苦手」という人に向いているのが、このゆったりタイプのアームカバー。腕に張り付きにくく、風が通りやすいため、蒸れにくいのが特徴だ。UVカットに加え、蚊避け機能を備えているのも心強い。手の甲まで覆う広めの設計で、ズレにくい工夫も取り入れられている。
「締め付けがないのでとにかくラク」といったレビューも多く、長時間の着用でも疲れにくいようだ。公園での子どもとの外遊びや旅行、長時間の移動など、リラックスして過ごしたい日に使いやすい。カラーによっては手元にフリルが付いたデザインもあり、コーデになじみやすい。
「半袖だと焼けそうで不安」という悩みも、最近のアームカバーなら解消されつつある。接触冷感やゆったり設計など、暑い日でも使いやすい工夫が増え、通勤や外出時に自然に使えるデザインも多い。
「アームカバーはちょっと抵抗がある」と感じていた人も、いまのタイプなら意外と使いやすく感じるかもしれない。日差しが強くなるこれからの季節、半袖コーデとあわせて楽しんでみては。
【写真】「半袖の日はこれ必須！」の声も 通勤から外遊びまで “使いやすい”アームカバー
■最近のアームカバーは“いかにも感”が出にくい
実際に使ってみると、通勤や買い物のときも違和感が出にくく、「半袖の日はこれをつけている」という人も増えているようだ。
■通勤から外遊びまで “使いやすい”アームカバー
【1】[Pawinpaw] 【冷えっ冷え】アームカバー UVカット レディース 接触冷感
スポーツや自転車移動が多い人に向いているのが、この「冷えっ冷え」タイプのアームカバー。接触冷感素材を採用しており、暑い日でもひんやり感が続きやすい。吸汗速乾機能も備わっているため、汗をかいてもサラッと使いやすいのが特徴だ。
レビューでは「風が吹くと本当に冷たく感じる」と、冷感性能を評価する声も見られた。指掛けタイプなので、手の甲までカバーしやすいのもうれしいポイント。スマートフォンの操作もしやすく、自転車移動や屋外レジャー、長時間の外出時にも取り入れやすそうだ。
【2】[LINOR] シルク アームカバー uvカット レディース
服装になじみやすいアームカバーを探している人に向いているのが、LINORのシルクアームカバー。シルク素材ならではのなめらかな肌触りで、長時間つけてもストレスを感じにくいのが特徴だ。
「つけているのを忘れるほどさらさら」という口コミも見られ、圧迫感の少なさも好評。白肌をキープしたいけれど、UV対策感はあまり出したくない …そんな人でも取り入れやすい。日差し対策だけでなく、オフィスでの冷房対策として使っている人もいるようだ。
【3】[WindTour] アームカバー レディース UVカット 夏 日焼け防止 アームスリーブ
「ぴたっとした密着感が苦手」という人に向いているのが、このゆったりタイプのアームカバー。腕に張り付きにくく、風が通りやすいため、蒸れにくいのが特徴だ。UVカットに加え、蚊避け機能を備えているのも心強い。手の甲まで覆う広めの設計で、ズレにくい工夫も取り入れられている。
「締め付けがないのでとにかくラク」といったレビューも多く、長時間の着用でも疲れにくいようだ。公園での子どもとの外遊びや旅行、長時間の移動など、リラックスして過ごしたい日に使いやすい。カラーによっては手元にフリルが付いたデザインもあり、コーデになじみやすい。
「半袖だと焼けそうで不安」という悩みも、最近のアームカバーなら解消されつつある。接触冷感やゆったり設計など、暑い日でも使いやすい工夫が増え、通勤や外出時に自然に使えるデザインも多い。
「アームカバーはちょっと抵抗がある」と感じていた人も、いまのタイプなら意外と使いやすく感じるかもしれない。日差しが強くなるこれからの季節、半袖コーデとあわせて楽しんでみては。