ホイップクリーム50％アップはうれしい銀座コージーコーナー「Wシュー」が5月31日まで増量に！

銀座コージーコーナーは、2026年5月23日から31日まで、全国の生ケーキ取扱店で「Wシュー（クリーム＆カスタード）」のホイップクリームを増量して販売します。

9日間限定の贅沢バージョン

定番人気の「Wシュー（クリーム＆カスタード）」が、期間限定で生クリーム入りホイップクリームを通常仕様より50％も増量して登場。渦巻き状に高く絞り出したインパクト満点のビジュアルに仕上がっています。

ミルク感とコクのあるホイップクリームをたっぷり堪能しつつ、まろやかなカスタードクリームの味わいも一緒に楽しめる特別バージョンです。

価格は、通常仕様と同じ345円。

販売期間は5月23日から31日までです。

なお、期間中は通常仕様の商品は販売されません。品切れの場合や、店舗によって発売日が異なる場合もあります。

北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

商品の詳細は、公式サイト商品ページから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部