【銚子丸】本まぐろ中とろなどが半額！まぐろ解体ショーに贅沢メニューまでお得な感謝祭開催《6月21日まで》

「すし銚子丸」「すし銚子丸 雅」は、2026年5月23日から6月21日まで感謝祭を開催します（一部店舗を除く）。

平日も土日も、お得が盛りだくさん

期間中、日頃の感謝を込めた特別価格でのメニュー展開とアプリ会員向けのキャンペーンが多数実施されます。

平日限定！ 人気ネタが週替わりで半額

今回の目玉企画となる週替わりの「平日半額」。対象のネタと期間は以下のとおりです。

・第1週：5月25日から29日

「オーロラサーモン」が、通常価格484円から242円に。

・第2週：6月1日から5日まで

「活〆みやび鯛」が、通常価格572円から286円に。

・第3週：6月8日から12日

「びんちょうまぐろ」が、通常価格396円から198円に。

・第4週：6月15日から19日

「本まぐろ中とろ」が、通常価格616円から308円に。

土日限定！ 見た目も楽しい "映え×贅沢"メニュー

土日だけの特別メニューも数量限定で登場。思わず写真を撮りたくなる華やかさです。

「てんこ盛り 甘海老」は363円。

「てんこ盛り 紅ずわいがに軍艦」は550円です。

そのほかにも、こだわりのメニューが多数ラインアップ。有頭海老や揚げ物、さらにちょっとワクワクする"隠し玉"系まで、今だけの特価で登場します。

土日限定で生ビール半額も

土日は生ビール中ジョッキが半額で楽しめます。

さらに、生うに軍艦も入った豪華な土日限定・劇団セット「感謝」が1705円で登場。注文するとオリジナルステッカーが1枚もらえます。

また、平日は平日劇団セット『喜び』が990円で楽しめます。

毎週土日はまぐろ解体ショーを開催

期間中の土日は、各店舗で「まぐろ解体ショー」が1日2回開催されます。

開催日は5月23日・24日・30日・31日、6月6日・7日・13日・14日・20日・21日です。開催時間は各日11時30分と17時30分。

なお、まぐろ解体実施日限定で「生本まぐろ3カン」が913円で販売されます。

アプリ会員限定・豪華賞品プレゼント企画

感謝祭にあわせて、公式アプリ「縁アプリ」に新機能が登場。来店回数に応じてスタンプがたまり、次回以降に利用できる特別クーポンがもらえます。

さらに感謝祭期間中は、プレゼントキャンペーンも実施。アプリの会員証を提示すると、豪華賞品が当たる抽選に自動応募。さらに、抽選券で応募できる方式の抽選も開催されます。

「感謝祭」の詳細は、公式サイト特設ページから確認できます。

東京バーゲンマニア編集部