「これ、時間あるときでいいから、お願い」

――上司や先輩から、こう声をかけられたとき。あなたは何と返しているだろうか。実はこの“とっさの一言”こそが、半年後にあなたが「任せられる人」になれるかどうかを決定づけている。新卒からITコンサルタントとして20年、数百人の若手・中堅を見てきた著者の話題書『ゼロからスタートする人のための6か月で結果を出す仕事術』では、デキる人がこの場面で「絶対に口にしない言葉」を明かしている。

三流は「わかりました、すぐやります！」

頼まれた瞬間、反射的に「すぐやります」「了解です」と返してしまう人は多い。

一見、感じがよく、頼られそうに見える。

しかし著者は、これを“最も信頼を失う返事”だと指摘する。

なぜか。

それは、「すぐ」が双方にとってまったく違うタイミングを意味してしまうからだ。

「すぐやっておいて」「時間があるときでいいよ」

この言葉を、そのまま受け取ってはいけません。



なぜなら、相手の中には必ず期待するタイミングがあるからです。

それが「今すぐなのか」「今日中なのか」「今週中なのか」こちらにはわからない。

そして怖いのは、期待を外した事実だけが静かに残ることです。



――『ゼロからスタートする人のための6か月で結果を出す仕事術』より

つまり、「すぐやります」と元気よく返した瞬間、相手は勝手にあるタイミングをイメージする。

そして、そこから少しでもズレた瞬間に「この人、いつ終わるかわからない」というレッテルが、本人の知らないところで貼られていく――というわけだ。

二流は「明日中にやります」

少し慣れたビジネスパーソンは、こう返す。

「◯日までにやりますね」と、自分で期限を切ってみる。

これは三流より格段に良い。

少なくとも、自分の側で見える化はできている。

しかし、それでもまだ“二流”だと著者は言う。

なぜなら、この期限が「相手の期待」と合致しているかは、まったく検証されていないから。

相手の頭の中では「今日中」だったのに、自分は「3日後」だと宣言してしまったら、それはそれで信頼を損なう。

一流は、まず聞き返す

著者が紹介する一流の動きは、こうだ。

「いつまでにやればいいですか？」

このたった一言を、必ず最初に聞く。

聞きづらいなら、こうリフレーミングする――

「今、ほかにAとBを抱えているので、◯日までに仕上げる形でも大丈夫ですか？」と。

著者は、これを「信頼の話」だと言い切っている。

納期とは、スケジュール管理の話ではない。

「早いかどうか」ではなく、「相手が考えた予定通りに終わるか」

――多くの職場で評価されているのは、この一点だけなのだ。

“小さな宣言”が、半年後の評価を変える

著者は、こんな小さな積み重ねを推奨している。

10分で終わる作業 → その場でやり切る

期限があいまい → 自分から期限を宣言する

宣言した期限 → 必ず守る

地味だが、この3つを徹底するだけで、「この人に頼めば必ず終わる」という安心感が生まれる。

そして著者は断言する。

「小さな作業に納期を設定できない人に、大きな仕事が任されることはない」――と。

明日、誰かに「これ、お願い」と言われたとき。

反射的に「すぐやります」と返す前に、3秒考えて、「いつまでですか？」と聞き返してみてほしい。

たったそれだけで、半年後のあなたの立ち位置は、確実に変わる。

（本記事は、書籍『ゼロからスタートする人のための6か月で結果を出す仕事術』を元に作成したものです）