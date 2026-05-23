米国市場データ ＮＹダウは294ドル高と2日連続で最高値更新 （5月22日）
― ダウは294ドル高と2日連続で最高値更新、米イラン紛争の終結に向けた協議進展への期待続く ―
ＮＹダウ 50579.70 ( +294.04 )
Ｓ＆Ｐ500 7473.47 ( +27.75 )
ＮＡＳＤＡＱ 26343.97 ( +50.87 )
米10年債利回り 4.559 ( -0.012 )
ＮＹ(WTI)原油 96.60 ( +0.25 )
ＮＹ金 4523.2 ( -19.3 )
ＶＩＸ指数 16.70 ( -0.06 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 63335 ( -5 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 63335 ( -5 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 50579.70 ( +294.04 )
Ｓ＆Ｐ500 7473.47 ( +27.75 )
ＮＡＳＤＡＱ 26343.97 ( +50.87 )
米10年債利回り 4.559 ( -0.012 )
ＮＹ(WTI)原油 96.60 ( +0.25 )
ＮＹ金 4523.2 ( -19.3 )
ＶＩＸ指数 16.70 ( -0.06 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 63335 ( -5 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 63335 ( -5 )
※( )は大阪取引所終値比
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