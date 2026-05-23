サッカー元日本代表の柿谷曜一朗氏（36）が22日深夜放送のテレビ朝日「しくじり先生 俺みたいになるな！！」（金曜深夜0・45）にゲスト出演。高校1年生でプロ契約した後に、直面した厳しい現実を振り返る場面があった。

4歳からセレッソ大阪のジュニアチームに所属。小学2年生の時から飛び級で練習に励み、小学6年生の時にはU-12日本代表に初選出。中学2年生の時にはU-18のユースでプレーするようになった。その他にもアーセナル、レアル・マドリードなど世界のビッグクラブからも練習オファーが来るほどの天才児だった柿谷氏。

少年時代は「この世に俺よりサッカー上手い人間おんの？俺、無敵やん！みんな、練習しても無駄やで！」という心境でプレーしていた。

無双していたサッカー少年は、高校1年生の時にセレッソ大阪史上最年少でプロ契約を勝ち取った。しかしプロになるとパスももらえず、試合出場機会も減っていた。

プロに入ったとはいえ天狗だったため「意味わからん！なんでみんなパスくれへんねん！無敵の俺がゴールを決めたんのに！」と思っていたという。

「プロの中に入っても気持ちはそのままだった。みんなが僕よりも上手いと思っていないし、僕がその中でも一番上手いと思っていた。ボールが来ない理由がわからなかった」と回想した。

ある時、先輩選手から「お前のサッカーは確かに面白い。ただ趣味ならいいがプロなら話は別。誰もお前にはパスを出そうと思わない」という言葉を伝えられたという。

プロでは出場給や勝利給などボーナスが発生する。しかし当時の柿谷氏は、チームの勝ち負けなどがどうでもよかったようだ。「早く僕にボールを渡せと思ってました。とにかく僕が気持ち良くプレーすることだけが楽しかった。そんな選手にはパスも回ってこなければ、試合に出してもらうこともない」と振り返った。