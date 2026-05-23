ソウル市内の高層マンション＝2026年4月（共同）

韓国の首都ソウルや周辺の住宅価格が高騰し庶民が苦しむ中、李在明大統領が不動産価格の抑制に本腰を入れている。「投機目的は徹底的に封じ込める」と宣言し、融資の規制強化に踏み切った。最大野党は批判するが、マイホームを諦めていた市民の間には値下がりへの期待感が出始めた。（共同通信ソウル支局＝井上千日彩）

「不動産投機を放置すれば国が滅びる」。李氏は2026年3月下旬、閣議で強調した。住宅を複数所有する人への税制面の優遇措置を廃止するなど、さらに規制を強める方針で「0.1％の抜け穴も生じないように準備せよ」と指示した。

ソウルのマンションの平均価格は過去10年で約2.5倍になった。ソウル近郊仁川に住む30代の公務員の女性は「家は欲しいが、ソウルでは高すぎてとても買えない」と嘆く。日本以上に急速な少子化が進む中、若者が結婚や出産をためらう原因の一つに指摘されるほど、住宅の価格高騰は深刻だ。

背景には首都圏への一極集中や投機目的の住宅所有の問題がある。李氏は、投機用に所有する利点を減らすことで売却を促し、不動産市場を「正常化」する青写真を描く。不動産市場に流れ込んでいた資金を株式市場に投資させる流れも促進したい考えだ。

李氏は交流サイト（SNS）で連日、不動産政策について投稿。4月1日からは住宅を複数所有する場合、融資の延長を受ける条件が厳しくなった。李氏は、唯一保有していたソウル郊外の新都市、城南市盆唐の自宅も売却し「大統領は本気だとのメッセージ」（韓国人記者）を市場に送り続けている。

富裕層が多く、住宅価格高騰の象徴ともいえるソウル江南区では、実際に2月から価格が下落傾向に転じた。韓国では不動産は必ず値上がりするとの考えが根強いが、世論調査会社「韓国ギャラップ」の3月の調査では、今後1年のうちに「住宅価格が下がる」と考える人が46％に上った。

保守系最大野党「国民の力」の張東赫代表は政府の不動産政策について「暴政だ」と批判を展開。中東情勢の悪化による経済の不透明感が増すものの、李氏は手を緩めるそぶりを見せていない。

住宅価格高騰に対しては、2017年発足の文在寅政権も是正を試みたが、効果を出せずに批判を浴びた。韓国メディアは「まだ予測できる段階にはない」としながらも「少なくとも文政権とは違う」と評価している。

韓国・ソウルのマンション価格の推移

ソウル市内に立ち並ぶ高層マンション＝2026年4月（共同）

ソウル市内に立ち並ぶ高層マンション＝2026年4月（共同）

ソウル市内に立ち並ぶ高層マンション＝2026年4月（共同）